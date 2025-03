BUİKAD iş yaşamında başarılı kadın ödülleri sahiplerini buldu

Takip Et

Bursa Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda düzenlenen programa, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Tunçel, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, MARSİFED Başkanı Osman Akın, GİFED Başkanı Oya Eroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, İMSİAD Başkanı Şeref Demir, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, GİFED Başkan Yardımcısı Nilgün Erten Yılmaz, BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, BUSADER Bursa Başkanı Elif Evke, YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, KalDer Bursa Başkanı Serkan Ürkmez, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Bursa SMMM Odası Bursa Şube Başkanı Hüseyin Halil ve çok sayıda sivil toplum örgütünün başkan ve temsilcileri ile davetliler katıldı.

“Hayatın her alanında kadınlar yer almalı”

BUİKAD 16. İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri gecesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra programın açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefine kadınlar olmadan varılamayacağının altını çizdi.

Kadın girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasının önemine değinen Başkan Şençayır, “Bize göre yapmamız gereken; fırsat ve cinsiyet eşitliğini sağlamak; kadınların toplumsal hayata, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine ve yönetimlere eşit katılımını sağlamak. Ancak o zaman gerçek anlamda refaha erişebiliriz. Kadınların ekonomide erkeklerle eşit şekilde temsil edilmeleri ülkemizin bugünü ve geleceği için hayati öneme sahiptir” şeklinde konuştu.

“Kadınlar her şeyin en iyisine layık”

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladığı konuşmasında, “BUİKAD olarak 16 yıldır ‘İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreni’ni düzenliyoruz. Yaptıklarıyla Atamızın izinden giden ve toplumumuz için birer ilham kaynağı olan kadınlar her türlü övgüyü hak ediyor. Yaşamın her alanına ve bilhassa iş hayatına değer katan her kadın ödülü hak ediyor, hepsi de birinciliğe layık. BUİKAD Kurucu Başkanımız Selma Çetinkaya ve BUİKAD önceki dönem başkanları Özlem Baş Bayraktar, İpek Yalçın ve Oya Eroğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasında BUİKAD Ödül Komitesi üyelerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve ödül töreninin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile destek olan sponsorlara da teşekkür eden Şençayır, “Atatürk’ün ‘daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz tek bir yol vardır, o da, büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır’ sözü var. BUİKAD olarak; Atamıza layık olabilmek için onun gösterdiği yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Başkan Şeyda Şençayır konuşmasını tamamladıktan sonra yapay zeka tarafından yapılan BUİKAD özel şarkısının tanıtımını yaptı. Başkan Şeyda Şençayır Ödül Komitesi üyeleri Ebru Koçanalı, Dikmen Avcıer, Zuhal Aslı Saka, Nazan Akıncı, Gülnur Akgül ve Yönetim Asistanı Arzu Yüksel’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

İbrahim Burkay’dan sürdürülebilir ekonomi vurgusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, BUİKAD’ı Bursa ekonomisine katkılarından dolayı tebrik ederek, bu anlamlı törende bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Ülkenin ekonomik anlamda refaha ermesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadınların iş hayatında etkin hale gelmesi ile gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Burkay, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyasına kazandırılan Bursa Business School ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) arasında imzaladıkları protokolden de bahseden Başkan İbrahim Burkay, “Kadın liderlerin iş dünyasındaki yerini güçlendirmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla Kadın Liderler Akademisi işbirliği protokolü imzaladık. BUİKAD ile gerçekleştirilen proje iş dünyasında kadın liderlerin varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım oldu. Her zaman dediğimiz gibi bu yüzyıla kadınlar damga vuracaktır” diye konuştu.

“Kent hayatında kadınlarımız aktif rol alıyor”

Ödül törenine video kaydı ile katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise kadınların ekonomiye katılımının sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Kadınların kent olanaklarından tam olarak yararlanmalarını ve alınan kararlarda etkin rol almalarını istiyoruz. BUİKAD’ın çalışmalarını uzun yıllardır yakından takip eden biri olarak Bursa ekonomisine katkılarıyla önemli bir konumda olduklarını söyleyebilirim. Çalışmalarında başarılar diliyor, ödül alan herkesi tebrik ediyorum” şeklinde görüşlerini aktardı.

Sponsorlara plaket verildi

Konuşmaların ardından törene katkılarından dolayı BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır ve yönetim kurulu tarafından sponsorlar; Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURFAŞ, Akka Kalıp, ARCA, Atak Ortak Sağlık ve Güvenlik, Bilka Grup, Birgül Ay Organizasyon, BPR İletişim Danışmanlığı, Ekonomi Kıymetli Madenler, Engin Özbek İnşaat, Eyrice Diş, Filiz Çekil Bridal Atelier, Hayat Hastanesi, Özel Bursa Kültür Okulları, Proje İlke Mühendislik, QUP Safety, Referans Holding, Sibay Gayrimenkul, Yeşilova ve Eylül Peyzaj yetkililerine plaketleri verildi.

Keman sanatçısı Ceylin Akyıldız tarafından verilen ve davetlilere keyifli dakikalar yaşatan mini konserin ardından ödül törenine geçildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Bu sene törende; “Bursa En Başarılı İş Kadını Ödülü”ne layık görülen Ferah Özkan Bayrak’a ödülünü İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Bursa En Başarılı Kadın Yöneticisi Ödülü”ne layık görülen Esra Güven’e ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bursa En Başarılı Girişimci İş Kadını Ödülü”ne layık görülen Merve Kohen’e ödülünü Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, “Yılın Fark Yaratan Kadını Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Itır Erhart’a ödülünü Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yılın En Başarılı İş Kadını Ödülü”ne layık görülen Gülden Yılmaz adına KOTON Kurumsal İletişim Müdürü Mehtap Yılmaz’a ödülünü Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Yılın Kadını Destekleyen Şirketi Ödülü”ne layık görülen KARSAN adına Görkem Levent’e ödülünü BTSO Başkanı İbrahim Burkay, bu sene ilk kez verilen “BUİKAD En Başarılı Fark Yaratan Genç Girişimci Ödülü”ne layık görülen Zülal Tennur’a ödülünü Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “BUİKAD Özel Ödülü”ne layık görülen Günseli Kato’ya ödülünü GİFED Başkanı Oya Eroğlu, “BUİKAD Özel Ödülü”ne layık görülen Tuluhan Tekelioğlu’na ödülünü MARSİFED Başkanı Osman Akın takdim etti.