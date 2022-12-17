Bülent Yondemir: 47 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz

İş insanı Bülent Yondemir, Marmara Malzemecilik Şirketler Grubu’nun 2022 yılını değerlendirerek, 2023 yılı hedeflerini açıkladı.

Grubun 2022 yılındaki projeleri hakkında bilgi veren Yondemir, “Grup olarak, küresel piyasada daha rekabetçi ve güçlü bir konuma ulaşmak için çok farklı yatırımlar yaptığımızı söylemek isterim. İlk olarak, inşaat ve hırdavat pazarlarında Türk ekonomisine önemli derecede katkı sağlayıp, metal ihracatında ilk 10 şirket arasına girmiş bulunmaktayız. Ve 47 ülkeye direkt birebir ihracat yapan bir grubuz" dedi.

Ülkemizin; inşaat, hırdavat ve mobilya ihracatı açısından stratejik önemi olan bir bölge konumunda olduğunu belirten Yondemir, ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 20-25 civarında arttığını söyledi. Yondemir, ihracattaki yükseliş grafiğinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini vurguladı.

Grubun her yıl ihracat operasyonlarını 2 kat arttığının altını çizen Yondemir, sözlerine şöyle devam etti: “İhractta sadece kendi markalarımızın değil, tüm ülkelerdeki iş ortaklarımızı kuvvetlendirici inovatif ürünler üretip, elimizi kuvvetlendiriyoruz. Amacımız orta vadede, tüm dünya da ilk 20 arasındaki üretici olmak. Şirketlerimizde halihazırda 47 ülkede satış kanallarına ulaşıyoruz. 2023 yılında 70 ülkede bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Biz bu çalışmalarımıza pandemiden önce başlamıştık. Üretim kabiliyetimizden ötürü şirketimiz bu konuda çok hızlı aksiyon alıp, gereğini yaptı diyebilirim ve bu anlamda ihracatta çok iyi bir yerde yerimizi aldık. Ayrıca bu yılda Avrupa'da bir üretim tesisi açma planımızda bulunuyor, hem lojistik maliyetlerini düşürmek, hem de daha uzak ülkelere yakın olabilmek adına."