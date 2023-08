Bulgari, ikonik Serpenti çantasının 75. yılını kutluyor

Takip Et

Bulgari, yılan sembollü meşhur koleksiyonu Serpenti’nin yeni çanta ailesini tanıttı. Altı çantadan oluşan Serpenti in Art kapsül koleksiyon, üç çağdaş sanatçı Marka, Sunwoo Kim, Zhou Li ve Sophie Kitching ile iş birliğinden doğdu.

Bulgari, Serpenti meraklılarına adanan özel kreasyonlar, Bulgari’nin Paris Haute Couture haftasında düzenleyeceği Serpenti in Art etkinliğinde tanıtılacak. İkonun 75. yılını kutlamak için yaratılan bu koleksiyondaki her çanta 75 adetlik limitli edisyon olarak satışa sunulacak.

Özgürlük ve mutluluk arayışını temsil eden sembolik dodo kuşlarıyla tanınan Koreli ressam Sunwoo Kim, sanatsal evrenini Serpenti Forever Top Handle çantanın merkezine taşıyor.Çok yönlü kullanılabilen çanta, iki farklı versiyonla sunuluyor. Day (Gündüz) versiyonunda hayali bir orman betimleniyor. Dana derisi gövdenin üzerindeki kabartma yeşil yapraklar görünümün üç boyutlu etkisini artırıyor. Kapağın içinde komik bir dodo kuşunun süslü yaprakların arasından çıktığı görülüyor. Night (Gece) versiyonunda sembolik dodo kuşu, altın yaldızlı ve nakışlı detaylarla parlayan lacivert gökyüzünde uçuyor. Altın rengi yılanbaşı klips, düz yerleştirme pavé gibi parlayan dokulu metalik parçası ve lapis lazuli gözleriyle elmas kesim efekti yaratıyor.

Resimden heykele, enstalasyondan kamusal sanata pek çok alandaki yeteneğiyle tanınan Çinli sanatçı Zhou Li , Ocean (Okyanus) adını verdiği ilk kreasyonu için insanlığın özgürlüğü ve umudu temasına odaklanan Landscape of Nowhere: Water and Dreams (Hiçbir Yerin Manzarası: Su ve Hayaller) adlı tablo serisinden iham aldı.

ABD’de yaşayan 33 yaşındaki sanatçı Sophie Kitching kavramsal yaklaşımını Serpenti Forever Top Handle çantanın iki versiyonuna uyguladı. Yılanın dualitesine ve sonsuz dönüşüm gücüne odaklanan sanatçı, gece ve gündüz, içerisi ve dışarısı gibi zıt güçlerle oynuyor.

Her model için üç boyutlu video erişimi

Sophie Kitching'in Invisible Green (Görünmez Yeşil) başlıklı tablolar serisinin bir görseli gibi, beyaz dana derisi zemin üzerinde aynı sayısız renk, taç yaprak ve yaprakları yansıtıyor. Yılanın etkileyici pullarını anımsatan canlı ve çağrıştırıcı fırça darbeleri, uyumlu çok renkli mine girintilerle süslü ikonik yılan başı klipsle tamamlanıyor. Bulgari’nin deri ürünleri ve her çantayla ilişkilendirilen NFT deneyimi, Serpenti’nin farklı temaları yüksek teknoloji aracılığıyla incelenebiliyor. Her model için bir adet olmak üzere altı farklı üç boyutlu video ile çanta sahibi kendi ürünleri için dijital bir erişim sağlıyor.