Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya açılacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

IDEF Fuarı’nda savunma sana­yii alanındaki üç yeni ürünü AL­PİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüse­fer Sistemi ve PARS VTOL’ü tanıtan Pasifik, ayrıca fuar kapsamında Avru­pa’ya ihracatını artıracak stratejik bir anlaşma imzaladı.

Savunma sanayii alanında Bulgaristan’ın Arsenal fir­masıyla bir anlaşma imzaladıklarını açıklayan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “150 yıllık geçmişiyle Avrupa’nın önde ge­len köklü savunma sanayii kuruluşla­rından biri olan ve NATO standartla­rında üretim yapan mühimmat ve si­lah sistemleri üreticisi Arsenal 2000 JSCo ile ortak üretim, teknolojik des­tek ve askeri modernizasyon alanla­rında Stratejik İş Birliği ve İş Geliştir­me Mutabakat Zaptı imzaladık. Titra Teknoloji ürünlerinin Avrupa Birliği pazarında varlık göstermesine önem­li etkisi olacak bu iş birliği sayesinde, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 800 mil­yar euroluk savunma harcama büt­çesi ve 150 milyar euro seviyesindeki SAFE (Security Action for Europe) programından yararlanılacak” dedi.

Ciroda savunmanın payı %50 olacak

Özellikle döner kanatlı insansız ha­va araçları ve kamikaze İHA'lar gibi yenilikçi ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet güç­lerini artırmayı amaçladıklarını ifa­de eden Fatih Erdoğan, şunları söyle­di: “Savunma sanayi teknolojilerinde ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak da savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki savunma şirketleri ile stratejik iş birliği ve or­taklık fırsatlarını değerlendiriyoruz.”

Pasifik Teknoloji’nin iştiraki Titra Teknoloji, yerli ve milli yeni nesil in­sansız hava sistemleri ALPİN-2, SEY­YAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL’ü IDEF 2025’te tanıttı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün katılımıyla tanıtılan yerli mühendislik ürünü yeni nesil insansız hava sistemleri, Pasifik Teknoloji’nin Türk mühendisler tara­fından geliştirdiği stratejik ürünleri. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Fatih Erdoğan, IDEF’te tanıttık­ları yeni nesil insansız hava sistemle­rinin savunma sanayine güç katacağını söyledi. Erdoğan, “Savunma teknoloji­leri alanında Titra Teknoloji ile ülke­mize katma değer sağlayacak projeler üretiyoruz. Tanıttığımız ve savunma sanayiimizin stratejik gücünü artır­maya yönelik ürettiğimiz bu üç plat­formu, Türk savunma sanayiinin gele­ceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Helikopterler insansız hava platformlarına dönüşecek

Pasifik Teknoloji iştiraki Titra ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) arasında işbirliği imzalandı. İşbirliği ile insanlı helikopterlerin insansız hava platformlarına dönüştürülmesini hedefleniyor. Törene, Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selman Dönmez ve AFGM Genel Müdürü İmdat Ersoy katıldı. İş birliği protokolüne, Titra Teknoloji Genel Müdürü Ekrem Ünlü imza attı. Proje kapsamında, Bell 206 ve UH1 helikopterlerinin, 1000 kg’dan fazla faydalı yük olacak şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu dönüşüm, mevcut insanlı helikopterlerin operasyonel ve stratejik amaçlarla yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.