Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya açılacak
Pasifik’in iştiraki Titra, IDEF 2025’te üç stratejik insansız hava aracını tanıttı. Fuar kapsamında işbirliği anlaşmaları da imzalayan Pasifik Teknoloji, 800 milyar euroluk Avrupa savunma pazarına Bulgaristan üzerinden açılmaya hazırlanıyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
IDEF Fuarı’nda savunma sanayii alanındaki üç yeni ürünü ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL’ü tanıtan Pasifik, ayrıca fuar kapsamında Avrupa’ya ihracatını artıracak stratejik bir anlaşma imzaladı.
Savunma sanayii alanında Bulgaristan’ın Arsenal firmasıyla bir anlaşma imzaladıklarını açıklayan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “150 yıllık geçmişiyle Avrupa’nın önde gelen köklü savunma sanayii kuruluşlarından biri olan ve NATO standartlarında üretim yapan mühimmat ve silah sistemleri üreticisi Arsenal 2000 JSCo ile ortak üretim, teknolojik destek ve askeri modernizasyon alanlarında Stratejik İş Birliği ve İş Geliştirme Mutabakat Zaptı imzaladık. Titra Teknoloji ürünlerinin Avrupa Birliği pazarında varlık göstermesine önemli etkisi olacak bu iş birliği sayesinde, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 800 milyar euroluk savunma harcama bütçesi ve 150 milyar euro seviyesindeki SAFE (Security Action for Europe) programından yararlanılacak” dedi.
Ciroda savunmanın payı %50 olacak
Özellikle döner kanatlı insansız hava araçları ve kamikaze İHA'lar gibi yenilikçi ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Fatih Erdoğan, şunları söyledi: “Savunma sanayi teknolojilerinde ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak da savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki savunma şirketleri ile stratejik iş birliği ve ortaklık fırsatlarını değerlendiriyoruz.”
Pasifik Teknoloji’nin iştiraki Titra Teknoloji, yerli ve milli yeni nesil insansız hava sistemleri ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL’ü IDEF 2025’te tanıttı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün katılımıyla tanıtılan yerli mühendislik ürünü yeni nesil insansız hava sistemleri, Pasifik Teknoloji’nin Türk mühendisler tarafından geliştirdiği stratejik ürünleri. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, IDEF’te tanıttıkları yeni nesil insansız hava sistemlerinin savunma sanayine güç katacağını söyledi. Erdoğan, “Savunma teknolojileri alanında Titra Teknoloji ile ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretiyoruz. Tanıttığımız ve savunma sanayiimizin stratejik gücünü artırmaya yönelik ürettiğimiz bu üç platformu, Türk savunma sanayiinin geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.
Helikopterler insansız hava platformlarına dönüşecek
Pasifik Teknoloji iştiraki Titra ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) arasında işbirliği imzalandı. İşbirliği ile insanlı helikopterlerin insansız hava platformlarına dönüştürülmesini hedefleniyor. Törene, Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selman Dönmez ve AFGM Genel Müdürü İmdat Ersoy katıldı. İş birliği protokolüne, Titra Teknoloji Genel Müdürü Ekrem Ünlü imza attı. Proje kapsamında, Bell 206 ve UH1 helikopterlerinin, 1000 kg’dan fazla faydalı yük olacak şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu dönüşüm, mevcut insanlı helikopterlerin operasyonel ve stratejik amaçlarla yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.