Bulls Girişim'den gıda sektörüne yatırım

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Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), 15 Eylül 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla gıda sektöründeki yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirmek için yeni bir ortaklığa gitme kararı aldı. Şirket, White Burger Gıda Sanayi AŞ ile birlikte Bulls Gıda Ticaret AŞ unvanlı yeni bir şirket kurulacağını duyurdu.

Yeni şirketin sermayesi 25 milyon TL olacak. Bulls Girişim, sermayenin yüzde 50'sine karşılık gelen 12,5 milyon TL ile iştirak edecek; kurulacak şirket gıda sektöründe üretim, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek.

Bulls Girişim'in 12,5 milyon TL'lik sermaye taahhüdünün 3,25 milyon TL'lik kısmı, kurulmakta olan şirket adına açılacak banka hesabına yatırılacak. Kalan tutar ise ticaret siciline tescilin ardından yeni şirketin yönetim kurulunun belirleyeceği vadelerde ilgili banka hesabına ödenecek.