Bulls GSYO, TGS Dış Ticaret’e ortak oldu

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamaya göre, TGS Dış Ticaret A.Ş.’de önemli bir hisse devri gerçekleşti. TGS Dış Ticaret’in sermayesinde; Ali Tanrıverdi, Burak Tanrıverdi ve Çağla Polat’a ait olan yüzde 42,24’üne karşılık gelen toplam 633 milyon 705 bin adet pay, 19 milyon dolar bedelle Bulls GSYO, RePie Portföy, RePie GSYO ve Tera GSYO’ya devredildi.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yaklaşık 75 milyon adet hisse satın alarak yüzde 5 oranındaki hissesi ile TGS Dış Ticaret’in yeni ortakları arasına katılırken, devir işlemlerinin Rekabet Kurulu nezdindeki onay süreçlerinin ardından tamamlanacağı bildirildi.

Dış ticarette Türkiye’nin lider oyuncusu

1999 yılında ‘Sektörel Dış Ticaret Şirketi’ olarak kurulan TGS Dış Ticaret A.Ş, 2004’te ‘Dış Ticaret Sermaye Şirketi’ unvanını aldı ve ihracatçılar ile yurt dışındaki ithalatçı şirketlere aracılık hizmeti vermeye başladı. Alanında lider olan TGS Dış Ticaret A.Ş, halen yaklaşık 300 ihracatçı firmaya aracılık hizmeti veriyor. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında uzun yıllardır ilk 10’daki yerini koruyor.

Türkiye ekonomisinin gelecek vizyonuna katkı

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşumuzdan beri Bulls GSYO olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan, insana dokunan ve sürdürülebilir girişimlere destek vererek bu konuda önemli bir misyon üstlendik. Yenilikçi hedefler doğrultusunda büyümeyi hedefleyen girişimleri, profesyonel sermaye ile buluşturarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline getirmeyi hedefliyoruz. Dış ticarette Türkiye’nin lider oyuncularından biri olan ve köklü bir deneyime sahip TGS Dış Ticaret’e yaptığımız yatırım ise ülke ekonomisi ve şirketimizin gelecek vizyonu açısından ayrı bir önem taşıyor. Bu yatırımla birlikte ülkemizin ihracat odaklı büyümesine katkı sunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gelecek dönemde de sermaye piyasalarımızdan aldığımız güçle Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine destek olacak stratejik yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.