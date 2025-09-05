Bulls Portföy Finansal Analisti Sever: Enflasyonda baskı sürüyor

Sever, temmuz ayında aylık bazda bo­zulma beklediklerini ve bu öngörülerinin gerçekleş­tiğini belirterek, “Ağus­tos ayında da benzer bir tablo gördük. Fiyatı yö­netilen ürünlerden zi­yade çekirdek tarafta görülen dirençli se­yir kaygı yaratıyor” dedi. Merkez Banka­sı’nın daha önce yap­tığı uyarıları hatırlatan Sever, ağustos ayında da gıda fiyatla­rının yükselmeye devam etti­ğini şu sözlerle açıkladı: “Kış aylarında don, yazın ise aşırı sıcaklardan do­layı hem kali­te hem de üre­tim miktarın­da kayıplar yaşandı.

Bu da gıda fiyatlarını etkiledi. İlk defa iki mevsim üst üste tarım­sal üretimde böyle bir baskıy­la karşılaşıyoruz. Bu durum söz konusu olduğunda yalnızca ta­ze ürünler değil, paketli gıda ve içecek maliyetlerinin artması kaçınılmaz olacaktır.”

“Gıda fiyatları belirleyici olacak”

Salih Oğuzhan Sever, önü­müzdeki dönemde enflasyon seyrinde gıda fiyatlarının be­lirleyici olacağını belirterek, “Geçtiğimiz dört ayda enflas­yon düşüşünde gıda en büyük destekleyici faktördü. Ancak mevcut veriler, önümüzde­ki süreçte gıdanın enflasyo­nu yukarı yönlü baskılamaya devam edeceğine işaret edi­yor” değerlendirmesini yap­tı.

Sever, büyüme verilerinin de tüketim ağırlıklı bir eko­nomik görünümü işaret etti­ğini vurguladı. Kredi stokla­rındaki gelişmelerin tüketim davranışını desteklediğini açıklayan Sever, “2017–2023 döneminde oluşan kredi stok­larının enflasyonla beraber gelirler içindeki payının azal­ması, hane halkının daha ra­hat harcama yapmasına yol açıyor.

Bu da talebi güçlü tutu­yor ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Merkez Banka­sı’nın sıkılaşma politikalarına karşın ekonominin %4,8 bü­yümesi de bu durumun yansı­masıdır” dedi. TÜİK verileri­ni değerlendiren Sever, hava yolu taşımacılığı, basın yayın ürünleri ve gıda ürünlerinde­ki artışlara da dikkat çekti.