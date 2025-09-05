Bulls Portföy Finansal Analisti Sever: Enflasyonda baskı sürüyor
Ağustos ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Verilere göre, enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Açıklanan verileri değerlendiren Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, fiyat baskılarının sürdüğüne dikkat çekti.
Sever, temmuz ayında aylık bazda bozulma beklediklerini ve bu öngörülerinin gerçekleştiğini belirterek, “Ağustos ayında da benzer bir tablo gördük. Fiyatı yönetilen ürünlerden ziyade çekirdek tarafta görülen dirençli seyir kaygı yaratıyor” dedi. Merkez Bankası’nın daha önce yaptığı uyarıları hatırlatan Sever, ağustos ayında da gıda fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini şu sözlerle açıkladı: “Kış aylarında don, yazın ise aşırı sıcaklardan dolayı hem kalite hem de üretim miktarında kayıplar yaşandı.
Bu da gıda fiyatlarını etkiledi. İlk defa iki mevsim üst üste tarımsal üretimde böyle bir baskıyla karşılaşıyoruz. Bu durum söz konusu olduğunda yalnızca taze ürünler değil, paketli gıda ve içecek maliyetlerinin artması kaçınılmaz olacaktır.”
“Gıda fiyatları belirleyici olacak”
Salih Oğuzhan Sever, önümüzdeki dönemde enflasyon seyrinde gıda fiyatlarının belirleyici olacağını belirterek, “Geçtiğimiz dört ayda enflasyon düşüşünde gıda en büyük destekleyici faktördü. Ancak mevcut veriler, önümüzdeki süreçte gıdanın enflasyonu yukarı yönlü baskılamaya devam edeceğine işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı.
Sever, büyüme verilerinin de tüketim ağırlıklı bir ekonomik görünümü işaret ettiğini vurguladı. Kredi stoklarındaki gelişmelerin tüketim davranışını desteklediğini açıklayan Sever, “2017–2023 döneminde oluşan kredi stoklarının enflasyonla beraber gelirler içindeki payının azalması, hane halkının daha rahat harcama yapmasına yol açıyor.
Bu da talebi güçlü tutuyor ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Merkez Bankası’nın sıkılaşma politikalarına karşın ekonominin %4,8 büyümesi de bu durumun yansımasıdır” dedi. TÜİK verilerini değerlendiren Sever, hava yolu taşımacılığı, basın yayın ürünleri ve gıda ürünlerindeki artışlara da dikkat çekti.