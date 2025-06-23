BULLS ve duSoft’tan stratejik iş birliği: Yapay zeka ile güçlendirilmiş inovasyon yolculuğu'nda yeni bir adım başlıyor

Anlaşma çerçevesinde yatırım ve karar verme süreçlerinde, mevzuata uyumlu akıllı teknoloji ihtiyaçlarının tespiti ve geleceğe yön veren bir akıllı dönüşüm yol haritasının hazırlanması hedefleniyor. duSoft, BULLS’a özel geliştireceği strateji ile kısa, orta ve uzun vadeli akıllı teknoloji hedeflerini belirleyecek; yapay zeka entegrasyonlu ERP, CRM ve veri yönetim sistemleri gibi çözümler için yol haritası gösterecek. BULLS’un yatırım odaklı süreçleri, akıllı raporlama altyapıları ve otonom iş akışları ile yeniden tasarlanacak.

duSoft’un uzmanlığıyla yürütülecek proje yönetimi, pilot uygulamalar ve akıllı eğitim programları sayesinde, BULLS’un kurumsal kültürü yapay zeka ile güçlendirilmiş akıllı teknolojilere tam uyumlu hale gelecek. İlerlemeler anahtar performans göstergeleri (KPIs) ile izlenecek ve stratejik raporlarla yönetim kademelerine düzenli olarak sunulacak.

Bu iş birliğinin çıktıları sektör temsilcilerinin katılımıyla kamuoyuna da düzenli olarak açıklanacak.