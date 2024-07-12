Bulls Yatırım, Bağdat Caddesi'nde özel müşterileri için ofis açtı

Bulls Yatırım, büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. "Bulls Yatırım Private" adı verilen yeni ofis, daha özel ve kişisel hizmet anlayışıyla tasarlandı. Bulls Yatırım’ın yatırımcılara finansal danışmanlık ve yatırım stratejileri konusundaki uzmanlığını sunacak olan yeni ofis, yatırım dünyasında atılacak yeni adımların habercisi olarak görülüyor.

Açılışa katılan seçkin davetlilere hitap eden Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, şu sözleri dile getirdi: "Bu özel ofis ile müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini bir adım öteye taşıyoruz. Finansal danışmanlık ve yatırım stratejilerinde sunduğumuz yenilikçi yaklaşımlar ile müşterilerimizin başarılarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul gibi stratejik bir lokasyonda açtığımız yeni ofisimizle birlikte, yatırımcılarımıza daha yakın olmayı ve onlara özel çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Gelecekte de büyüme stratejilerimiz doğrultusunda, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” Akkaya ayrıca şunların altını çizdi: “Hizmet kalitesini artırmak ve finansal başarılarınıza katkı sağlamak amacıyla attığımız bu adımda, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki yeni ofisimizde, yatırım dünyasında yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyoruz.”

Açılış töreninde konuşan bir diğer isim ise, 21 yıllık borsa tecrübesiyle sektörde saygın bir yer edinen Bağdat Caddesi Private Şube Direktörü Münevver Aktünel oldu. Münevver Aktünel, açılışta yaptığı konuşmada şu vizyoner bakış açısını dile getirdi: "Bulls Yatırım Private, yatırım dünyasında önemli bir adım. Yatırımcılarımızın finansal başarılarına katkı sağlamak için burada bir araya geldik. Bu yeni ofis, yalnızca bir çalışma alanı değil, aynı zamanda bir inovasyon merkezi olacak. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, onların başarı hikayelerine ortak olmayı hedefliyoruz. Bu özel ofis ile birlikte, Bulls Yatırım'ın geleceğine güvenle bakıyoruz.”

Bulls Yatırım Private, Bulls Yatırım'ın vizyonunu ve müşteri odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor. Finans dünyasında liderliği hedefleyen Bulls Yatırım, inovatif yaklaşımları ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle geleceğe güvenle bakıyor. Bulls Yatırım Private ile birlikte, yatırımcılarına en iyi hizmeti sunma misyonunu sürdürecek olan Bulls Yatırım, yatırımcıların finansal başarılarına katkı sağlamayı da hedefliyor.