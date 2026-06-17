Bulls Yatırım GRTHO hissesinde beklentisini yükseltti

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Bulls Yatırım tarafından hazırlanan güncel şirket analiz raporunda, Graintürk Holding için daha önce belirlenen 178,0 lira hedef fiyatı, %53 yükseliş potansiyeli öngörülerek 359,5 liraya çıkarıldı. Analizde, hedef fiyat revizyonunun temel gerekçeleri olarak enerji yatırımlarındaki ilerleme, gayrimenkul projelerinden beklenen nakit yaratımı ve tarım-ticaret faaliyetlerindeki operasyonel iyileşme gösterildi.

Bulls Yatırım Araştırma Ekibi'nin raporunda, hedef fiyat artışında enerji yatırımlarındaki ilerleme, gayrimenkul projelerinden beklenen gelir katkısı ve tarım-ticaret faaliyetlerinde öngörülen operasyonel iyileşmenin etkili olduğu belirtildi.

Rapora göre, şirketin Şanlıurfa'daki 130 megavat kurulu güce sahip Viranşehir GES yatırımı tamamlanarak üretime başladı. Şirket, orta vadede enerji kurulu gücünü 326 megavata, uzun vadede ise 1.000 megavata çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği gayrimenkul projelerinin toplam değerinin yaklaşık 2,5 milyar TL seviyesinde bulunduğu belirtilen raporda, bu projelerden önümüzdeki 12-24 aylık dönemde gelir elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, tarım ve ticaret faaliyetlerinde gelir büyümesinin sürdüğü, şirketin 929 milyon TL net nakit pozisyonunun ve gayrimenkul satışlarından beklenen nakit girişlerinin büyüme yatırımlarını destekleyeceği ifade edildi.