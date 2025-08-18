Bulls Yatırım, İzmir'deki ikinci şubesini açtı

Özlem SARSIN

Kemal Akkaya açılış konuşma­sında, İzmir’in Türkiye ekonomi­sindeki stratejik önemine ve bü­yük potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi: “İzmir, tarihi bo­yunca ticaretin, üretimin ve ye­nilikçi girişimlerin merkezi ol­muştur. Turizm ve sanayide yük­sek büyüme potansiyeline sahip. Biz de Bulls Yatırım olarak bu di­namik yapıya katkı sunmayı, hem bireysel yatırımcılarımıza hem de kurumsal müşterilerimize en güncel finansal çözümleri suna­rak İzmir’in ekonomik potansi­yelini daha da ileriye taşımayı he­defliyoruz.”

"Şube sayımız 13’e çıkacak”

Akkaya ayrıca şirketin büyü­me performansı ve gelecek stra­tejilerine ilişkin şu değerlendir­melerde bulundu: “Bulls Yatı­rım olarak son iki yılda en hızlı büyüyen aracı kurumlardan bi­ri olduk. 2024 yılında özkaynak büyümesinde sektör liderliğine, kârlılıkta da en üst sıralara yük­seldik.

2025–2027 projeksiyon­larımızda da aynı ivmeyi koru­yarak yatırımcılarımız için de­ğer üretmeye devam edeceğiz. Şu anda 10 şubeye ulaştık; önü­müzdeki dönemde Kıbrıs dâhil yeni açılışlarla 2025’te şube sa­yımızı 13’e çıkarmayı hedefliyo­ruz.”

Finansal piyasalara dair beklentilerini de paylaşan Ak­kaya, faiz indirimlerinin borsa ve sermaye piyasaları üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurgu­layarak şunları ekledi: “Son dö­nemdeki faiz indirimlerinin pi­yasaya yansımasını net şekilde görüyoruz. Yatırımcıların güç­lü nakit akışı ve temettü veri­mi olan şirketlere odaklanma­ları gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç, sermaye piyasaların­da yeni bir ivme yaratıyor. Önü­müzdeki dönemde halka arzla­rın da yeniden hız kazanmasını bekliyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi firmalarının halka arz konusun­daki iştahını oldukça güçlü bu­luyoruz.”