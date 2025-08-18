Bulls Yatırım, İzmir'deki ikinci şubesini açtı
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin İzmir’deki ikinci şubesi Konak’ta 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış, İzmir iş ve finans dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla büyük ilgi gördü.
Özlem SARSIN
Kemal Akkaya açılış konuşmasında, İzmir’in Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine ve büyük potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi: “İzmir, tarihi boyunca ticaretin, üretimin ve yenilikçi girişimlerin merkezi olmuştur. Turizm ve sanayide yüksek büyüme potansiyeline sahip. Biz de Bulls Yatırım olarak bu dinamik yapıya katkı sunmayı, hem bireysel yatırımcılarımıza hem de kurumsal müşterilerimize en güncel finansal çözümleri sunarak İzmir’in ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.”
"Şube sayımız 13’e çıkacak”
Akkaya ayrıca şirketin büyüme performansı ve gelecek stratejilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Bulls Yatırım olarak son iki yılda en hızlı büyüyen aracı kurumlardan biri olduk. 2024 yılında özkaynak büyümesinde sektör liderliğine, kârlılıkta da en üst sıralara yükseldik.
2025–2027 projeksiyonlarımızda da aynı ivmeyi koruyarak yatırımcılarımız için değer üretmeye devam edeceğiz. Şu anda 10 şubeye ulaştık; önümüzdeki dönemde Kıbrıs dâhil yeni açılışlarla 2025’te şube sayımızı 13’e çıkarmayı hedefliyoruz.”
Finansal piyasalara dair beklentilerini de paylaşan Akkaya, faiz indirimlerinin borsa ve sermaye piyasaları üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurgulayarak şunları ekledi: “Son dönemdeki faiz indirimlerinin piyasaya yansımasını net şekilde görüyoruz. Yatırımcıların güçlü nakit akışı ve temettü verimi olan şirketlere odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç, sermaye piyasalarında yeni bir ivme yaratıyor. Önümüzdeki dönemde halka arzların da yeniden hız kazanmasını bekliyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi firmalarının halka arz konusundaki iştahını oldukça güçlü buluyoruz.”