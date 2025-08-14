ABD ile Çin arasındaki tica­ret görüşmelerinde yeni adım­ların sürekli ertelenmesinin artık piyasalarda güçlü bir vo­latilite yaratmadığını belirten Barışık, “Piyasalar bu ertele­melere alıştı. Önümüzdeki sü­reçte taraflar muhakkak ki an­laşacaktır. Ancak Çin, nadir elementler ve üretim kapasite­siyle elini güçlü tutuyor. ABD ise içerideki maliyet artışları­nı sınırlamak için olumlu me­sajlar vermeye çalışıyor” de­ğerlendirmesinde bulundu.

Fed’in eylülde faiz indirece­ği yönünde beklentilere işaret eden Barışık, "Piyasa da bunu %90 oranında fiyatlıyor” ifa­delerini kullandı.

Faiz indirimi bekleniyor

Yurtiçinde enflasyonun son aylarda beklentilerin altında geldiğine dikkat çeken Barışık, “Yıl sonuna kadar üç toplantı kaldı. Politika faizinde kademeli geri çekilmeler olacağını düşü­nüyoruz. 36-37 bandına, hatta sürpriz olursa biraz altına ini­lebilir. Bu seviyelerde bir faiz, hem kur istikrarını hem de Bor­sa İstanbul’u destekler” dedi.

Borsa İstanbul’da son 1,5 ay­dır bankacılık ve gayrimenkul öncülüğünde başlayan yükse­lişin sanayi sektörüne yayıldı­ğını belirten Barışık, “Bu taba­na yayılan bir trend ve kalıcı ol­ma ihtimali yüksek. Enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi azalıyor, finansman giderleri düşüyor. İkinci çeyrekle birlik­te birçok sektörde toparlanma görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yabancı yatırımcı ilgisi artıyor

Murat Barışık, “Son 6 haf­tadır üst üste yabancı giriş­leri görüyoruz. Manşet kadar olmasa da bir yabancı giriş ol­duğunu haftalık olarak açıkla­nan Merkez Bankası raporun­dan görebiliyoruz. Burada bir yabancı girişi var ama yabancı takas oranındaki ilizyon başka bir ilizyonda olabilir. Ona dik­kat etmekte fayda var. Piyasa­da likidite arttıkça SPK’nın da kaliteli halka arzların önünü açacağını düşünüyoruz” de­ğerlendirmesini yaptı.