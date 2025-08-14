Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barışık: En kötüsü geride kaldı
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, küresel ve yurtiçi piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Endeks kısa vadede 11.200 seviyesini aşması durumunda 12.300-12.500 bandına hareket edebilir. Orta-uzun vadede ise 12.500 üzerinde 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. En kötüsünün geride kaldığını düşünüyoruz” dedi.
ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yeni adımların sürekli ertelenmesinin artık piyasalarda güçlü bir volatilite yaratmadığını belirten Barışık, “Piyasalar bu ertelemelere alıştı. Önümüzdeki süreçte taraflar muhakkak ki anlaşacaktır. Ancak Çin, nadir elementler ve üretim kapasitesiyle elini güçlü tutuyor. ABD ise içerideki maliyet artışlarını sınırlamak için olumlu mesajlar vermeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Fed’in eylülde faiz indireceği yönünde beklentilere işaret eden Barışık, "Piyasa da bunu %90 oranında fiyatlıyor” ifadelerini kullandı.
Faiz indirimi bekleniyor
Yurtiçinde enflasyonun son aylarda beklentilerin altında geldiğine dikkat çeken Barışık, “Yıl sonuna kadar üç toplantı kaldı. Politika faizinde kademeli geri çekilmeler olacağını düşünüyoruz. 36-37 bandına, hatta sürpriz olursa biraz altına inilebilir. Bu seviyelerde bir faiz, hem kur istikrarını hem de Borsa İstanbul’u destekler” dedi.
Borsa İstanbul’da son 1,5 aydır bankacılık ve gayrimenkul öncülüğünde başlayan yükselişin sanayi sektörüne yayıldığını belirten Barışık, “Bu tabana yayılan bir trend ve kalıcı olma ihtimali yüksek. Enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi azalıyor, finansman giderleri düşüyor. İkinci çeyrekle birlikte birçok sektörde toparlanma görüyoruz” şeklinde konuştu.
Yabancı yatırımcı ilgisi artıyor
Murat Barışık, “Son 6 haftadır üst üste yabancı girişleri görüyoruz. Manşet kadar olmasa da bir yabancı giriş olduğunu haftalık olarak açıklanan Merkez Bankası raporundan görebiliyoruz. Burada bir yabancı girişi var ama yabancı takas oranındaki ilizyon başka bir ilizyonda olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Piyasada likidite arttıkça SPK’nın da kaliteli halka arzların önünü açacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.