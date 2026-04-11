Bulls Yatırım'dan Astor güncellemesi
Bulls Yatırım tarafından yayınlanan değerlendirme raporunda, Astor Enerji'ye ilişkin öngörü güncellemelerine yer verildi. Bulls Yatırım Araştırma Ekibi tarafından yazılan raporda, "Astor Enerji için 23 Ocak 2026 tarihinde belirlediğimiz 324,90 TL hedef fiyatımızı, güncel varsayımlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda 403,50 TL seviyesine revize ediyoruz.
Şirket için 'endeks üzeri getiri' tavsiyemizi korumaya devam ediyoruz. Değerlememizde, önceki raporumuzla uyumlu biçimde, İndirgenmiş Nakit Akımları metodolojisini kullanmayı sürdürüyoruz. Yeni hedef fiyatımız, mevcut hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 96 oranında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir" uyarısının yer aldığı raporda, "Yeni siparişlerle kapasite kullanım varsayımlarımızı yukarı yönlü güncelledik" denildi.
KKO yukarı revize edildi
Raporda, ayrıca şu değerlendirmeler dikkat çekti: "Şirketin yeni açıkladığı 768,9 mn ABD Doları tutarındaki yeni iş anlaşması (2025 hasılatının yüzde 96'sına denk gelmektedir), yeni devreye alınan kapasiteye yönelik talebin güçlü olacağını göstermektedir. Buna göre, yeni fabrikalara ilişkin kapasite kullanım oranı (KKO) varsayımlarımızı yukarı yönlü revize ediyoruz. İkinci fabrika için KKO beklentimizi yüzde 51'den yüzde 70'e, üçüncü fabrika için ise yüzde 45'ten yüzde 70'e yükseltiyoruz.
Mevcut talep ortamının sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurarak Faz 3 ve Faz 4 tesislerinin de üretime geçişlerinin ardından kısa sürede yüksek kapasite kullanım seviyelerine ulaşacağını değerlendiriyoruz. FAVÖK marjı tahminimizi yukarı yönlü revize ettik. Şirketin ürün karmasında marjı daha yüksek transformatör ürünlerine olan ağırlığını artırması ve ABD operasyonlarının daha güçlü bir marj profiliyle faaliyet göstermesi nedeniyle Faz 1 ve Faz 2 FAVÖK marjı tahminimizi yüzde 30,5'ten yüzde 32,5'e yukarı yönlü revize ediyoruz.".