Bulls Yatırım'dan Astor güncellemesi

Şirket için 'endeks üzeri getiri' tavsiyemizi korumaya devam ediyoruz. De­ğerlememizde, önceki raporu­muzla uyumlu biçimde, İndir­genmiş Nakit Akımları metodo­lojisini kullanmayı sürdürüyoruz. Yeni hedef fiyatımız, mevcut his­se fiyatına göre yaklaşık yüzde 96 oranında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir" ifadeleri kul­lanıldı.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup fi­nansal bilgi ve genel yatırım tav­siyesi kapsamında hazırlanmış­tır ve hiçbir şekilde yatırım da­nışmanlığı kapsamında değildir" uyarısının yer aldığı raporda, "Ye­ni siparişlerle kapasite kullanım varsayımlarımızı yukarı yönlü güncelledik" denildi.

KKO yukarı revize edildi

Raporda, ayrıca şu değerlendir­meler dikkat çekti: "Şirketin ye­ni açıkladığı 768,9 mn ABD Do­ları tutarındaki yeni iş anlaşması (2025 hasılatının yüzde 96'sına denk gelmektedir), yeni devreye alınan kapasiteye yönelik talebin güçlü olacağını göstermektedir. Buna göre, yeni fabrikalara ilişkin kapasite kullanım oranı (KKO) varsayımlarımızı yukarı yönlü re­vize ediyoruz. İkinci fabrika için KKO beklentimizi yüzde 51'den yüzde 70'e, üçüncü fabrika için ise yüzde 45'ten yüzde 70'e yüksel­tiyoruz.

Mevcut talep ortamının sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurarak Faz 3 ve Faz 4 tesis­lerinin de üretime geçişlerinin ar­dından kısa sürede yüksek kapa­site kullanım seviyelerine ulaşa­cağını değerlendiriyoruz. FAVÖK marjı tahminimizi yukarı yönlü revize ettik. Şirketin ürün karma­sında marjı daha yüksek transfor­matör ürünlerine olan ağırlığını artırması ve ABD operasyonları­nın daha güçlü bir marj profiliyle faaliyet göstermesi nedeniyle Faz 1 ve Faz 2 FAVÖK marjı tahmini­mizi yüzde 30,5'ten yüzde 32,5'e yukarı yönlü revize ediyoruz.".