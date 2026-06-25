Bulls Yatırım'dan Kuzey Boru için 48,86 TL hedef fiyat

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Bulls Yatırım, Kuzey Boru'yu araştırma kapsamına "endeks üstü getiri" tavsiyesiyle dahil ederken şirket hisseleri için 12 aylık hedef fiyatını da 48,86 TL olarak belirledi. Bu seviyenin mevcut hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 88 yükseliş potansiyeline işaret etti.

Raporda, Kuzey Boru'nun son yıllarda tamamladığı büyük ölçekli yatırım programının meyvelerini toplamaya başladığı ve yeni üretim tesislerinin devreye alınmasıyla birlikte yatırımların finansallara katkısının 2026 yılında daha belirgin hale geleceği vurgulandı.

Toparlanma ikinci çeyrekte güçlenecek

Bulls Yatırım'a göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde zayıf makroekonomik görünüm ve devam eden jeopolitik riskler nedeniyle operasyonel performans beklentilerin altında kaldı. Ancak ikinci çeyrekten itibaren toparlanmanın güçlenmesi ve yılın ikinci yarısında büyümenin belirgin şekilde ivme kazanması bekleniyor.

Kuzey Boru son üç yılda devreye aldığı dört yatırımla toplam 90 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştiriren yatırımların katkısıyla satış hacmi 2025 yılında yıllık bazda yüzde 46 artış gösterdi. Büyümenin önemli bölümü Malatya CTP Kompozit Boru Üretim Tesisi'nden kaynaklandı. CTP boru tarafında ilave üretim hatlarıyla kapasite yüzde 70 artırılırken, Haziran 2026'da yeni hatlar devreye alındı.

Ayrıca Balıkesir Ege-1 Termoplastik Tesisi, Aksaray PPR Boru Üretim Tesisi ve Şanlıurfa arazi tipi GES yatırımlarının da şirketin finansallarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Elektrik tüketiminin tamamını karşılayabilecek kapasitede olan GES yatırımının enerji maliyetlerini azaltarak operasyonel verimliliği desteklemesi ve FAVÖK'e yaklaşık yüzde 3 katkı sağlaması öngörülüyor.

Kuzey Boru'dan üç yeni yatırım planı

Kuzey Boru'nun 2030 stratejik planı kapsamında Karadeniz ve İç Ege bölgelerinde iki termoplastik tesis ile limana yakın bir bölgede bir CTP tesisi olmak üzere toplam üç yeni yatırım planı bulunuyor. Şirket bu yatırımlarla üretim kapasitesini artırmayı ve bölgesel erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

İhracat tarafında ise şirket, Turquality destek programı kapsamında 2026 yılı için 246,6 milyon TL teşvik hakkından yararlanıyor. Romanya, Irak ve Suriye şirketin öncelikli hedef pazarları arasında yer alıyor.

Gelirlerde güçlü büyüme beklentisi

Bulls Yatırım, Kuzey Boru'nun gelirlerinde en güçlü büyümenin 2026 yılında gerçekleşmesini bekliyor. Kurumun projeksiyonlarına göre şirket gelirleri 2026 yılında yaklaşık 259 milyon dolara ulaşacak ve bu rakam 2025 tahminine göre yaklaşık yüzde 110 büyümeye işaret edecek. 2026-2027 döneminde FAVÖK marjının yaklaşık yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi, uzun vadede ise yeni tesislerin sağlayacağı ölçek ekonomileri sayesinde marjların kademeli olarak yüzde 20 seviyesine yaklaşması bekleniyor.

Borçluluk tarafında ise mevcut yaklaşık 4,1x seviyesindeki Net Borç/FAVÖK oranının yatırım döngüsünün tamamlanması ve yatırımların nakit üretmeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda 2-3x bandına gerileyeceği öngörülüyor.

İndirgenmiş Nakit Akımı analizine göre Bulls Yatırım, Kuzey Boru hisseleri için 48,86 TL hedef fiyat belirlerken, bu değer mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 88 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.