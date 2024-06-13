Bulls Yatırım'dan yeni genel müdürlük ofisi: Daha etkin ve hızlı hizmet avantajı

Bulls Yatırım'ın yeni Genel Müdürlük açılışı 2 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirildi. Açılışa, Bulls Yatırım'ın iş ortakları, müşterileri ve sektörün önde gelen isimleri katıldı.

Bulls Yatırım'ın Levent'in merkezinde yer alan yeni Genel Müdürlük ofisi, modern tasarımı, ulaşım kolaylığı, prestijli konumu ve geniş olanakları ile çalışanlarına ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.

Hedef: Sektördeki konumu güçlendirmek

Açılış töreninde konuşan Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yeni ofisin şirkete getireceği avantajları ve projeleri şu şekilde vurguladı:

* Yeni ofisimiz, müşterilerimize daha etkin ve hızlı hizmet sunmamızı sağlayacak modern altyapısı ve geniş çalışma alanları ile verimliliğimizi artıracak. Ayrıca, burada gerçekleştireceğimiz projeler ve etkinliklerle sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Yatırımcılar için yeni fırsatlar

Bulls Yatırım’ın yeni Genel Müdürlük ofisinin açılışı, yatırımcılar ve finans dünyası tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Açılışa katılan davetliler, Bulls Yatırım’ın sunduğu hizmetler ve yeni ofis hakkında ayrıntılı bilgi edinme fırsatına sahip oldular. Şirketin yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımı, Türkiye genelinde daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hızla büyüyen piyasada büyük oyunculardan...

Açılışta bir değerlendirmede bulunan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Burak Salman sermaye piyasalarının Türkiye’de hızlı büyüdüğünü ama buna rağmen daha gidilecek çok yol olduğunu söyledi. Bulls Yatırım’ın bu hızlı büyüyen piyasada büyük oyunculardan biri olacağını belirten Salman bu sebeple iyi tasarlanmış yeni bir ofisin bu büyümeye katkı vereceğine inandıklarını söyledi.

Dünyanın her yerinden ulaşılabilecek altyapı

Bulls Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mansur Çelepkolu ise açılışta yaptığı değerlendirmede müşteri beklentilerine yönelik yeni ürünler çıkaracaklarını bunun için önemli bir kadro ve teknoloji yatırımı yapıldığını belirtti. Yatırımcıların dünyanın her yerinden portföylerine ve işlemlerine ulaşabilecekleri bir altyapı kurduklarını belirten Çelepkolu bunun için yeni ofisin önemli bir merkez olacağını ifade etti.

Yeni Genel Müdürlük ofisi, Bulls Yatırım’ın sadece fiziksel bir değişim gerçekleştirmesiyle kalmayıp, aynı zamanda hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu yeni adım, şirketin müşterileriyle olan güçlü ilişkilerini daha da sağlamlaştırarak, sektördeki yenilikçi ve öncü rolünü pekiştirmesine önemli katkı sağlayacak.