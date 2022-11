Bulut bilişim teknolojileri ve trendleri masaya yatırıldı

Takip Et

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT Teknoloji Merkezi’nde Vodafone Business Cloud Day etkinliğini gerçekleştirdi. Dayanıklı tüketim, perakende, enerji, finans gibi başlıca endüstrilerde Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektöre bağlı kurumların BT yöneticilerinin yer aldığı Vodafone Business Cloud Day’de teknoloji dünyasının liderleri bulut bilişim teknolojilerini ve bulut bilişimin işaret ettiği yeni dünyada trendleri konuşmak üzere bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Dijital teknolojileri etkin şekilde kullanma ve bu teknolojilerin üretiminde yerli kabiliyetleri geliştirme ülkemizin kalkınma gündemi ve ulusal güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda, bulut bilişimi de ekonominin tüm sektörlerinde etkin şekilde kullanmamız ve üretim kabiliyetlerimizi geliştirmemiz gereken bir teknoloji ve iş modeli olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Vodafone’un yapmış olduğu çalışmaları değerli bulduğumuzun da önemle altını çizmek istiyorum. Kamuya açık bulut hizmetleri pazarının 2023 yılında 600 milyar ABD Doları seviyesine ulaşması bekleniyor. Konuya Türkiye açısından baktığımızda, öncelikle yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak ancak uzun vadede de küresel ölçekte rekabetçi olabilecek bir bulut ekosisteminin ülkemizde oluşturulmasını son derece önemli görüyoruz. Çalışmalarını yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğümüz ve yakın zamanda tamamlamayı öngördüğümüz Kamu Bulut Bilişim Stratejisi, önemli çalışmalarımızdan biri. Bu stratejiyle, kamu kurumlarımızın bilgi teknolojisi altyapı ihtiyaçlarının ticari bulut hizmet sağlayıcılardan sağlanmasını ana ilke olarak belirleyeceğiz. Artık kamu kurumlarımız kendi veri merkezlerini ve bilgi teknolojisi altyapılarını kurmayacak, bu ihtiyaçlarını bulut hizmeti olarak piyasadaki hizmet sağlayıcılardan temin edecekler. Elbette, kamu hizmeti ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, kamuya hizmet sunacak bulut firmalarının uyması gereken teknik ve idari kriterleri de bu kapsamda belirliyor olacağız. Bu kriterlerle de ekosistemin yetkinliklerinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını sağlayacağız. Veri merkezi altyapısı bulut hizmetlerinin temel altlıklarından birini oluşturuyor ve bu sektöre yönelik teşvikler düşen hizmet maliyetleri olarak bulut hizmet sağlayıcılara yansıyacak ve rekabet güçlerini artıracak. Buna ilave olarak, bulut hizmetlerinin teminine yönelik talep yönlü finansal teşvik de vereceğiz. Birbirini tamamlayan bu mekanizmalarla yerel bulut ekosistemimizin rekabet gücünü artırıp Türkiye’yi bulut hizmetleri için bölgesel bir merkez haline getirmek istiyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak kendimize biçtiğimiz misyon; dijital teknolojilerden istifade ederek üretkenliğini ve rekabet gücünü artıran bir Türkiye’nin oluşturulmasına katkıda bulunmak. Bu misyon doğrultusunda, bilişim sektöründe tasarlayan, üreten, katma değer oluşturan bir ülke olabilmek için tüm paydaşlarımızı iş birliğine davet ediyorum. Dijitalin yüzyılı olarak tanımladığımız Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise, “Bulut teknolojileri, işletmelere maliyet tasarrufu, esneklik, çeviklik sağlayan bir altyapı hizmeti olmanın yanı sıra artık 5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan teknolojilerden en etkin şekilde yararlanmaya çalışan her kurum için temel bir rol oynuyor. Vodafone Business olarak Türkiye’de bulunan son teknoloji veri merkezlerimiz üzerinden yedekli altyapımızla sağladığımız bulut ve yönetilen hizmetlerimiz sayesinde işletmelerin daha esnek şekilde çalışmasını sağlıyor, kritik uygulamalarını kesintisiz, güvenli ve verimli şekilde yönetiyoruz. Bütün iletişim omurgası kendi veri merkezlerimizden geçtiği için kesintisiz olmak bizim en önemli önceliğimiz. Tabii bu noktada altı çizilmesi gereken bir diğer konu da güvenlik. Biz sahip olduğumuz teknolojilerle en üst seviyede bir güvenlik altyapısı sunuyoruz. Bununla birlikte yurt dışı sistemleriyle omurgamızı yedekleyerek kritik seviyelerde bu altyapıyı sağlayabiliyoruz. Her alanda uzmanlaşmış binlerce kişilik bir BT ordusuna sahibiz. Müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun ‘kullandığın kadar öde’ modeliyle yedekleme, kesintisizlik ve güvenlik hizmetleri sunuyor ve avantaj sağlıyoruz. Müşterilerimizin kendi ihtiyaçlarını self servis modelinde yönetebilecekleri bir platform sunuyoruz. Bu platform üzerinden müşterilerimiz sadece 30 dakika içinde sunucu kurulumu yapabiliyorlar. Müşteri deneyimini en iyi şekilde sağlayabilmek üzere hedefimiz kendi kendini yöneten bulut sistemlerine geçiş yapmak. Bu hedefle, otomasyon sistemlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Diğer bir yandan artık iş yükleri buluta taşınıyor ve firmalar ihtiyaçları doğrultusunda birden çok bulut sistemi kullanıyor. Müşterilerimizin çoklu bulut yönetimini uzman kadromuzla tek bir arayüz üzerinden sağlıyoruz. Özellikle son dönemde yatırımlarımızı yoğunlaştırdığımız bulut bilişimi farklı açılardan, sektörünün uzman isimleriyle bir araya gelerek değerlendirmek istedik. 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye'nin ilk dijital üretim tesisi MEXT’te gerçekleştirdiğimiz Vodafone Business Cloud Day etkinliğinde, bulut teknolojilerindeki dönüşümü; dünyadaki son trendlerden bulut güvenliğine kadar farklı başlıklar altında konuştuk. Bu etkinliklerimize farklı konu ve konuklarla devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Liderler bulut teknolojilerini konuştu

Tüm gün süren etkinlikte dayanıklı tüketim, finans, gıda, hızlı tüketim, perakende ve enerji sektöründen BT liderleri ve bilişim dünyasında öne çıkan teknoloji sağlayıcılar, bulut teknolojilerinin geleceğini, iş sürekliliği, bulut güvenliği, bulutta uygulama dönüşümü, Devops odakları ile gelişen teknolojiler ve kuruluşların bulut dönüşümlerine öncülük edecek stratejilerini aktardı. Next Academy Kurucusu ve Akademisyen Levent Erden geleceğe yön veren teknoloji trendlerini ve bulut bilişimin yeni dünyada sağlayacağı faydaları, Basketbol Koçu, TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz ise değişim yönetimi ve zor zamanlarda dayanıklı ekipler yaratmanın inceliklerini katılımcılarla paylaştı.