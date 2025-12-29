Bulut tabanlı Kurumsal Kaynak Planlama’da örnek proje: Orhan Holding, RISE with SAP ile yenileniyor

1972’den beri otomotiv yan sanayi ağırlıklı faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlardan Orhan Holding, 4 kıta ve 12 ülkedeki küresel operasyonlarını geleceğe taşıyacak örnek bir dijital dönüşüm projesine imza attı. 25 fabrika, 7 teknoloji merkezi ve 10 bini aşkın çalışanı kapsayan operasyonlarını, SAP’nin Platin | Global İş Ortağı Detaysoft danışmanlığında RISE with SAP S/4HANA Cloud platformuna taşıdı. Orhan Holding, yalnızca teknik bir yenilenme değil; sürdürülebilir büyüme vizyonunun temel yapı taşlarından biri olarak konumlandırdığı projenin ilk çıktılarını almaya başladı.

RISE with SAP kazanımları: Artan verimlilik, azalan maliyetler

Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Orhan, yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan projeye ilişkin şu açıklamada bulundu: “Globaldeki ilk 100 otomotiv parça üreticisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda, inovasyon ve dijital dönüşümü stratejik öncelik olarak konumlandırarak SAP Türkiye ve Detaysoft ile başarıyla hayata geçirdiğimiz RISE with SAP projesinin somut kazanımlarını görmeye başladık. Operasyonel verilerimizi; SAP’nin bulut tabanlı, güvenilir, erişilebilir ve entegre veri omurgasına taşıdık. Bu sayede ay kapanış süreçlerinde ve lojistik operasyonlarımızda verimliliği %50 artırdık.

Projenin, maliyet optimizasyonu ve veriye dayalı karar alma hızlarını artırarak sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkıda bulunduğunu söyleyen Murat Orhan, “RISE with SAP ile artık sağlam bir temele sahibiz ve bu dönüşümde bizimle birlikte yürüyen iş ortaklarımız SAP Türkiye, Detaysoft, ve Amazon Web Services’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu proje Türk iş dünyasına ilham veriyor”

Yaklaşık 1 milyar Euro cirosunun %70’ini sağladığı otomotiv endüstrisinin yanı sıra sigorta, araç satışı ve tarım gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteren Orhan Holding, RISE with SAP S/4HANA Cloud dönüşümüyle birlikte iş süreçlerini bulut üzerinden kesintisiz yöneterek önemli bir verimlilik artışı elde etti. Geleceğe hazır, ölçeklenebilir ve yeni nesil bir akıllı ERP altyapısına kavuştu. RISE with SAP’nin sağladığı ücretsiz ve katma değerli ek sistemler, makine öğrenmesi ve öngörü yeteneğine sahip analitiklerle birleşerek operasyonel karar alma kabiliyetini güçlendirdi. Bulut mimarisi, sunucu bazlı ERP’lere kıyasla daha düşük sahip olma maliyeti sunarken; yeni platformun yapay zeka entegrasyonuna hazır yapısı, holdingin dijital dönüşüm yolculuğunda sürdürülebilir inovasyon fırsatlarını destekleyen stratejik bir temel oluşturdu.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise projeyle ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı: “Orhan Holding’in dijital dönüşüm yolculuğunda RISE with SAP’yi tercih etmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Böylesine geniş bir coğrafyaya yayılan, operasyonel olarak karmaşık bir yapıyı, modern ve bulut tabanlı bir platforma taşımak, ciddi bir vizyon ve kararlılık gerektiriyor. Bu projenin sadece bugün için değil, gelecek yıllarda da Orhan Holding’in rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir bir büyüme için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz. Bu başarılı proje Türkiye’deki iş ekosistemine ilham veren önemli bir referans niteliği taşıyor. Proje sürecine katkı sunan tüm iş ortaklarımıza ve Orhan Holding ekibine gösterdikleri özen ve verdikleri emek için teşekkür ederim.”

Otomotiv sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü’nün sahibi Orhan Holding oldu

Orhan Holding olarak, dijitalleşme stratejisini ilk 100 vizyonunun parçası gördüklerini söyleyen Murat Orhan, proje kapsamındaki hedeflerini de şu şekilde sıraladı:

“RISE with SAP projemiz, kapsamı ve geniş coğrafyada başarıyla uygulanması nedeniyle SAP Türkiye tarafından ‘Otomotiv Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü’nü almaya hak kazandı. Bu ödülü kazanmanın gururunu yaşarken, aynı motivasyonla gelecek dönemi de tasarlıyoruz. Otomotiv sektöründeki deneyimi, uzman ve geniş kadrosuyla proje sürecinin her aşamasında kritik rol oynayan Detaysoft ile hayata geçirdiğimiz RISE with SAP temeli üzerinde, katmanlar halinde yeni çözümler inşa etmeyi planlıyoruz. Özellikle SAP Business Technology Platform’un sunduğu yeni bulut ve yapay zeka çözümleriyle verimliliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Bir yandan SAP’nin yapay zeka destekli dijital asistanı Joule, S4/HANA, SAP Analytics gibi çözümleri kullanarak üretkenliğimizi artırırken; diğer yandan teknoloji platformunda SAP dışı çözümler geliştirme ve barındırma imkanlarını kullanarak BT kaynak optimizasyonu sağlayacağız.”

İş süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren Orhan Holding, yalnızca 5 ayda 12 ülkede hayata geçirilen RISE with SAP projesi ile daha verimli çalışma, adaptasyon ve çevik karar alma kapasitesini artırdı. Maliyet optimizasyonu ve yenilikçi yaklaşımlarla rekabet avantajı kazanmak, müşteri, çalışan ve paydaş deneyimini iyileştirmek yönündeki hedeflerini güçlendirdi.