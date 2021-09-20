Bulutistan, 4’üncü veri merkezini Ankara’da açtı

Pandemiyle birlikte iş dünyasını beklenen daha hızlı dijitalleşmesi, bulut bilişim servislerine olan talebi artırdı.

Statista verilerine göre dünya genelinde şirketlerin yüzde 61’i, 2020’de bulut servislerinde öngördüklerinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Dijital Türkiye Platformu’nun KPMG Türkiye ile birlikte hazırladığı ‘Dijitalleşme Yolunda Türkiye 2021’ raporuna göre, Türkiye’nin dijital direnç kazanması için 2025 yılına kadar orta ve büyük ölçekli işletmelerin bulut bilişim kullanım oranının en az yüzde 60’ın üstüne çıkmasına ihtiyaç var.

Bu durum, bulut tabanlı veri merkezlerine olan ihtiyacı da artırıyor. Söz konusu ihtiyaçtan hareketle yerli bulut sistemleri entegratörü Bulutistan, dördüncü lokasyonunu Ankara’da KKB Anadolu Veri Merkezi’nde açtı. Bulutistan’ın Ankara’nın yanı sıra İstanbul’da Equinix Dudullu, Kağıthane Flat ofis Premiertürk ve İzmir Vodafone’da veri merkezleri bulunuyor.

Merkez, Tier4 sertifikasına sahip

Bulut Hizmetleri operasyonlarının kesintiye uğramaması ve şirketlere verilen hizmetleri yaygınlaştırmak için 4. Lokasyonlarını açıktıklarını ifade eden

Halihazırda konumlandıkları Equinix, Premier ve Vodafone veri merkezlerine ek olarak KKB Anadolu Veri Merkezi'nde de yerlerini aldıklarını belirten Bulutistan Operasyon Yöneticisi Ekrem Sekman, Ankara’daki KKB Anadolu Veri Merkezi’nin Uptime Institute tarafından en yüksek kullanılabilirlik standardında hizmet verdiğini belgeleyen Tier4 sertifikasına sahip olduğunu söyledi.

Merkezde temelde finansal mevzuatlara uygun olarak kurulacak Türk finans sektörü bulut teknolojileri platformu hizmetlerinin sektör kuruluşlarının hizmetine sunulduğunu aktaran Sekman, “Reel sektör kuruluşları da yine aynı platform üzerinden teknolojiye düşük maliyetlerle erişerek verimliliklerini artırma imkânı buluyor. Aynı zamanda KKB’nin yüksek güvenlik standartlarının geliştirilerek uygulandığı örnek bir veri merkezi tesisi olarak da konumlanıyor. Bulutistan olarak burada hizmete sunduğumuz yeni merkez ise BT operasyonlarının kesintiye uğramaması için Bulutistan’ın şirketlere verdiği hizmetleri yüksek kalitede bir hizmetle yaygınlaştırmasını sağlıyor. B2B olarak müşterilerimize bulut teknolojilerinin seçimi, temini ve bulutlar arası geçiş olmak üzere 360 derece hizmet veriyoruz. Pazaryeri mantığında konumlandığımız sektöre de, çok sayıda servis sağlayıcının hizmetini tek elden sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil ise, şunları söyledi: “Alanında deneyimli 40’ın üzerinde ekip arkadaşımız ve stratejik çözüm ortaklarımızla, EMEA’nın yanı sıra Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Her biri alanında lider 300’ü aşkın şirket ve holdinge sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle tüm verilerin bulutta güvenle işlenmesini, saklanmasını ve anlık olarak erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Bulut bilişim servislerine ihtiyacın artmasıyla bizler de veri merkezi ağımıza bir yenisi daha ekledik. İş dünyasına kesintisiz bir erişim sağlamak ve dijitalleşmeyi en ince ayrıntısına kadar yürütebilmek için veri merkezi yatırımlarımız devam edecek."