BulutTahsilat, tüm bankaların DBS sistemlerini tek ekranda birleştirerek buluta taşıdı

Pandeminin etkisiyle yavaşlayan küresel ödeme trafiğinde bulut teknolojileri giderek yaygınlaşıyor. McKinsey & Company tarafından hazırlanan Küresel Ödeme Sektörü Raporu’na göre, pandeminin etkisiyle 2020’de yüzde 5 azalarak 1,9 trilyon dolara gerileyen küresel ödeme gelirlerinin 2025’e kadar 2,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ödeme gelirlerinin geleceğine projeksiyon tutan raporda, ödeme yöntemlerinde elektronik işlemlerin hem sayısında hem de payında artışın hızlanacağı öngörülüyor. İşletmelerle bayi ve distribütörlerin nakit akışını sağlayan temel ödeme hizmetlerinin bulut teknolojileriyle metalaşmaya başladığını belirten BulutTahsilat CEO'su Mehmet Öztürk, “Bulut teknolojisiyle katma değeri yüksek hizmet ve çözümleri bir araya getiren inovatif ödeme yöntemleri şirketlere tahsilat kolaylığının yanı sıra çok sayıda avantaj kazandırıyor. Geliştirdiğimiz Online DBS ürünüyle, tüm bankaların Doğrudan Borçlanma Sistemlerini (DBS) tek ekranda toplandık. Ödemelerde çek ve teminat mektubu kullanımının yaratabileceği ilave maliyetleri ve zaman kaybını ortadan kaldırdık. Ödeme sürelerinde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçip işletmelerin temel işlerine odaklanmalarını mümkün hale getirerek verimliliklerini destekliyoruz.” dedi.

"İşletme, bayi ve distribütörlerin finansal kararlarına ışık tutuyor"

Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nin işletmelerle bayi ve distribütörleri arasındaki ödemelerin otomatik transfer edilmesini sağladığını söyleyen BulutTahsilat CEO'su Mehmet Öztürk, “Geliştirdiğimiz Online DBS ürünü ile işletmelere otomatik tahsilat yapabilme olanağı, nakit akışı takibi kolaylığı, fatura borç bilgilerini değiştirebilme seçeneği, borç sorgulama, fatura iskontolama, bayi limit ve kredi risk bilgilerini takip kolaylığı gibi avantajlar sunuyoruz. Bayi ve distribütörleri de çek, senet, havale ve EFT süreçleriyle birlikte masraflarından da kurtarıyor, ayrıca tüm borçları tek sayfada görüntüleyebilmelerini sağlayarak finans stratejilerinde belirleyici bir rol oynuyoruz.” diye konuştu.

"Kullanıcıları online ortamda güvenli havuzda buluşturuyor"

İşletmeler ile bayi ve distribütörleri arasındaki ödeme işlemlerinde farklı bankaların tercih edilmesinin taraflar arasında yarattığı zorluklara değinen Mehmet Öztürk, “İşletmeler birden fazla bankayla çalışmayı tercih edebiliyor. Bayi ve distribütörler ise işletmelerden kendi çalıştıkları bankalarla DBS anlaşması yapılmasını bekleyebiliyor. Online DBS ile bayi ve distribütörlerin tüm bankalardaki DBS limitlerini görebilmelerini, akıllı yönlendirme seçeneğimizle faturaların en uygun limiti olan bankadan tahsil edilmesini sağlıyoruz. Yetki ve limit mekanizmalarımızla tarafları online ortamda güvenli bir havuzda buluşturuyoruz. Tahsil edilmeyi bekleyen faturaları raporlayarak tüm ödemelere kılavuzluk ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...