Bumerang Kartal dış cephe giydirmede yüzde 75 seviyesine ulaştı

26 Kasım 2019

Anadolu Yakası'nın yükselen değerlerinden Kartal'ın stratejik noktasında yer alan Bumerang Kartal projesinde dış cephe kaplamasında yüzde 75 seviyesine ulaşıldı. 41 kattan oluşan Bumerang Kartal'ın dış cephe kaplamasında uygulanan alüminyum stick cephe sistemlerinin kaba yapı ile birleştiği hat boyunca sürekli olarak teşkil edilen bağlantılar bulunuyor. Bu bağlantılar, İçeriden buhar sızdırmaz, dışarıdan su, rüzgar ve havageçirmezlik prensibine; su ve hava geçirimsizliği sağlamak için de kısmi buhar geçirimli özelliğe sahip. Binanın camlar ise temperli, güneş koruma ve yüksek ısı yalıtım kaplamalı olacak şekilde monte ediliyor.



Projenin kat geçişlerinde ise yangına dayanıklı alev ve duman bariyerleri yer alıyor. Yangına dayanıklı alev ve duman bariyerleri sadece tavan-cephe birleşiminde değil, ayrıca düşey duvar-cephe birleşimlerinde de uygulanıyor. Kaba inşaatın tamamlandığı Bumerang Kartal, şık dış cephe tasarımıyla hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de yangına dayanıklılığı ile can güvenliğini üst seviyelere taşıyor.



Kartal’ın en merkezi lokasyonunda yer alıyor

Bumerang Kartal Projesi Satış ve Pazarlama Müdürü Nur Eğilmez, proje hakkında şu bilgileri verdi:



“Bumerang Kartal projesini Eylül 2021’de teslim etmeyi planlıyoruz. 60 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip, 10 bin metrekare arsa üzerine konumlandırılan Bumerang Kartal projesi 190 adet bağımsız bölüm ve 14 adet mağazadan oluşuyor. Bumerang Kartal projesinde ofis ve daireler 64 metrekare ila 374 metrekare arasında değişiyor."