Bundle 2025 Recap: Yapay zekâ odaklı ürünler, oyunlar ve yeni iş modelleri

2025’te Bundle’da öne çıkan birçok yenilik ve deneyimin arkasında görünmeyen bir ortak vardı: Yapay zekâ. Peki bu teknoloji, kullanıcı deneyimini ve Bundle’ın iş yapış biçimini nasıl kökten değiştirdi?

Yapay zekâ destekli haber deneyimi genişledi

Bundle’da 2025’in en büyük yeniliklerinden biri de yapay zekâ tabanlı Çeviri Haber özelliği oldu. Global haberleri herkes için erişilebilir kılan Bundle, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca ve daha birçok dilde içeriği Türk okuyuculara sunmayı başardı. 22 farklı ilgi alanı kapsamında on binlerce haber içeriği otomatik olarak Türkçeye çevrildi. Böylece dünya gündemi, dil bariyerleri olmadan Bundle üzerinden takip edilebilir hâle geldi.

Bununla birlikte, AI tabanlı “Daily Summary” özelliği ile gün içindeki gelişmeler iki saatte bir özetlenerek hem yazılı hem de sesli formatta kullanıcılara sunuldu. Bu sayede kullanıcılar, günün temposu ne kadar yoğun olursa olsun gündemden kopmadan takip edebildi.

Bundle’ın en sevilen ürünlerinden biri olan sabah bülteni Morning Bundle tamamen yapay zekâ destekli bir hâle getirilerek, otomatik içerik üretimiyle yeni bir deneyim sunmaya başladı. Bu dönüşüm sayesinde editör ekibinin yaklaşık yıllık 1200 saatlik operasyon emeği tamamen otomatize edilirken, editörler daha kreatif içeriklere odaklanabilme şansı buldu, kullanıcılar da her sabah kendilerine özel bir gündemle uyanmaya başladı.

Yapay zekâ yalnızca üründe değil, operasyonlarda da kullanıldı

Bundle, 2025’te yapay zekâyı yalnızca kullanıcıya dokunan ürünlerde değil, şirket içi süreçlerde de aktif olarak konumlandırdı. Operasyonel süreçlerin %18’i yapay zekâ sistemlerine bağlandı.

Bu dönüşüm sayesinde 2000 saatin üzerinde zaman tasarrufu sağlanırken, ekiplerin verimliliği ve odaklanma kapasitesi önemli ölçüde arttı.

Bundle Games büyümeyi hızlandırdı, Wordle Türkçe %39 büyüdü

Kullanıcılar Bundle’da yalnızca gündemi takip etmedi; kelimelerle düşündü, çözdü ve rekabet etti. Bu yeni deneyim, kısa sürede güçlü bir etkileşim ve büyüme ivmesine dönüştü. 2025 yılında kelime ve puzzle oyunlarından oluşan “Bundle Games” platformunu hayata geçiren Bundle, kısa sürede 300 bine yakın oyuncuya ulaştı.

Bundle Games, Bundle içinde geçirilen süreyi %9 artırırken, uygulamaya 75 binden fazla yeni kullanıcı kazandırdı.

Bununla birlikte, Bundle ekosistemindeki en popüler oyunlardan biri olan Wordle Türkçe, Bundle Games lansmanının ardından 2025 yılı boyunca %39 büyüme kaydetti. Bu artış, oyun tarafındaki stratejinin yalnızca yeni kullanıcı kazanımı değil, mevcut ürünlerin de ölçeklenmesini sağladığını ortaya koydu.

İlk AI tabanlı otomatik bildirim denemeleri başladı

Bundle, AI tabanlı ilk “automated push” bildirim özelliğini 2025’te test etmeye başladı. Amerikan Borsası ilgi alanında, 54 bin kullanıcı özelinde yürütülen bu denemelerle, tamamen otomatik ve anlık bildirim senaryoları hayata geçirildi.

Togg’a özel yapay zekâ destekli sesli haber asistanı

Bundle, Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg için özel olarak geliştirdiği AI tabanlı sesli haber asistanı ile binlerce Togg aracına entegre oldu.

Bu entegrasyon sayesinde sürücüler, yolculuk sırasında haberleri sesli olarak dinleyebildi ve araç içi deneyim farklı bir boyuta taşındı.

İş geliştirme tarafında rekor büyüme

2025, Bundle için iş geliştirme tarafında yalnızca sayısal bir büyüme değil; ölçek, çeşitlilik ve derinlik açısından da bir sıçrama yılı oldu. Markaların ihtiyaçlarına özel geliştirilen proje sayısı bir önceki yıla göre %45 artarken, 9’u yapay zekâ tabanlı olmak üzere toplam 46 media-first proje hayata geçirildi. Bu projelerin önemli bir bölümü, tek seferlik kampanyalar yerine uzun soluklu ve sürdürülebilir kurgularla planlandı.

Yıl boyunca 90 yeni marka ilk kez Bundle ekosistemine dahil olurken, platformla çalışan toplam marka sayısı 800’e ulaştı. Sevgililer Günü, Black Friday ve Yılbaşı gibi dönemlerde hayata geçirilen 100’ün üzerindeki özel gün ve sezon odaklı projeyle Bundle, markalar için yalnızca bir medya alanı değil; stratejik bir iş ortağı olduğunu pekiştirdi.

Yenilenen, yapay zekâ tabanlı Morning Bundle Bülteni’nden elde edilen ciroda 8 kat artış sağlandı.

Devreye alınan 6 yeni display reklam modeli %80’i aşan doluluk oranına ulaştı.

Tüm bu büyümeye ek olarak, BIST 100’de yer alan 13 markanın yatırım ve özel haberlerinin ilk kez Bundle üzerinden yayınlanması, platformun güvenilir içerik dağıtım gücünü de bir üst seviyeye taşıdı.

Clickbait ile mücadelede 190 bin başlık düzeltildi

Bundle’ın 2023 yılının sonlarında, henüz generative AI teknolojileri erken aşamadayken hayata geçirdiği “Bundle AI Clickbait” sistemi, yanıltıcı ve tık tuzağı başlıklara karşı geliştirilen öncü bir çözüm olarak konumlandı.

Bu sistem sayesinde medyadaki yanıltıcı ve abartılı başlıklar otomatik olarak tespit edildi ve haber başlıkları daha şeffaf ve kullanıcı dostu hâle getirildi.

2025 yılı boyunca 190 bin haber başlığı yapay zekâ tarafından düzeltilerek kullanıcılara sunuldu. Bu sayede Bundle, haber okuma deneyimini daha güvenilir ve sade hâle getirirken, clickbait içeriklere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdü.

Bundle, 2025 yılı boyunca attığı bu adımlarla yalnızca bir haber uygulaması olmanın ötesine geçerek, yapay zekâ destekli ürünleri, oyun platformu, otomotiv entegrasyonları ve markalara özel projeleriyle çok kanallı bir dijital medya ve teknoloji platformuna dönüştü. Kullanıcı deneyimini merkeze alan bu yaklaşım, Bundle’ın önümüzdeki dönemde de hem ürün hem de iş geliştirme tarafında yeni inovasyonlara imza atacağının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.