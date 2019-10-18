Bunge Türkiye, endüstriyel yağ alanına da adım atacak
Türkiye’de Salat, Komili, Kırlangıç ve Ömer Sezai Madra markaları ile faaliyet yürüten Bunge, yeni bir iş sahasına adım atıyor. Dünyada bir milyar dolarlık satın alma ile girilen endüstriyel yağ alanı, Bunge Türkiye’nin ülkemizdeki yeni faaliyet alanı olacak.
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