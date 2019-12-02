Bunlar ısınma turları, yeni yatırımlar yolda
Kahve perakendesinin ilk büyük yerli girişimi Kahve Dünyası, 15 yıl önce başladığı yolculuğuna 200 mağaza ile devam ediyor. Kahve Dünyası Genel Müdür Yardımcısı Kaan Altınkılıç, ‘ısınma turlarında’ olduklarına dikkat çekiyor.
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