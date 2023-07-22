‘Burada her şey yıkıldı, yıkılmayan tek şey umut’

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Bir depremzede, “Bize acımayın, depremden önce her şeyimiz vardı, bir gecede hepsini kaybettik. Bizi unutmayın yeter” diyor. Bir grup basın mensubu olarak Hatay’da Koç Holding’in kurduğu Umut Kentleri’ni ziyarete gittik. Konteyner kent, adı gibi umut vermeyi hedefleyen, yüzleri güldürmeyi başaran bir vaha gibi. Sürdürülebilir bir yapıda, gençleri, çocukları ve kadınları öncelik olarak alarak farklı projelerle destekleyen bir “örnek model” olmayı başarmış. Koç Holding’in Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda 5 farklı noktada, yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 bin adet konteynerden oluşan ve sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkan Umut Kentleri, bölgede kurulması gereken yeni konteyner kentlere model olarak alınması gereken özelliklere sahip. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding’in üst düzey yöneticileri Hatay Umut Kent’i basın mensupları ile ziyaret ederek kent sakinleriyle bir araya geldi. Çakıroğlu, deprem sonrası Umut Kentleri'nin kuruluş sürecini anlattı. Depremin meydana geldiği 6 Şubat sabahı Koç Topluluğu Afet Koordinasyon Komitesini toplayarak önceliklerini belirlediklerini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Kamu kurum ve kuruluşları ile hızlıca temasa geçtik. Güneş panelinden iş makinesine, jeneratörden sobaya, temiz içme suyundan hijyen malzemelerine kadar yüzlerce kalem ürünü bölge için yola çıkardık. Ayrıca mobil mutfak, tuvalet ve çamaşırhane kurulumu için ekipler oluşturduk. Diğer yandan; arama kurtarma çalışmalarında görev alabilecek eğitim ve donanıma sahip 531 Koç çalışanımız, AFAD ekipleriyle koordineli olarak bölgeye ulaştı. Nitekim, ekiplerimiz 117 kişiyi enkaz altından kurtardı. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarımız tarafından uzman hekim ve destek hizmetlerinden oluşan sağlık ekiplerimiz, AFAD ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile bölgede görev yapmaya başladı. Bir yandan da bölgedeki depremzede çalışanlarımızı, aileleriyle birlikte güvenli illere sevk etmek üzere bir planlama yaptık” dedi.

Yaşam devam ettikçe…

Umut Kentlerde çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere bu büyük felaketten sağ kalanlara hayata yeniden başlayabilme gücü verecek yaşam alanları tasarlamayı hedeflediklerini belirten Levent Çakıroğlu, “Farklı disiplinlerden uzmanlardan da görüş alarak Umut Kentleri, sakinleri için sadece barınma değil, yaşamla yeniden bağ kurma alanları olarak modelledik. Öncelikli hizmet konularımızı eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirledik. Koç Holding Konteyner Kent Projesi’nin başlangıcında ortaya koyduğumuz ‘100 gün içinde konteyner kentlerde yaşamın başlaması’ hedefine, 2 Mayıs’ta ilk yerleşimlerin gerçekleşmesiyle ulaştık. Umut Kentlerde yaşam devam ettiği sürece 115 binden fazla çalışanımız, Topluluk şirketlerimiz ve proje paydaşlarımızla depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni fabrika kuruldu

Çakıroğlu, “Global tedarikçilere hızla ulaştık ve kapasite anlaşmaları yaptık. Konteyner evlerin montajı için sıfırdan yeni bir fabrika kurduk. Tüm konteyner ihtiyacımızı böylece kendi üretimimizle karşılamış olduk” şeklinde konuştu. Levent Çakıroğlu, Umut Kent’te engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik, rutin üretim süreçlerinin dışına çıkarak erişilebilirlik standartlarına göre tasarladıkları konteyner evler bulunduğunu belirtti. Umut Kent modelini farklı kılacak en temel unsurlardan birinin kentlerdeki sosyal yaşam alanları olduğuna dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Market, aile sağlığı merkezi, psikososyal destek merkezi, ibadethane, çamaşırhane, kuaför, kafeterya gibi bazı temel hizmet ve imkanlardan yararlanabilecekleri birimlerin yer aldığı Kent Meydanları, okulun yanında ders dışı saatleri de kaliteli kılacak eğitim birimlerini ve aktivite alanlarını etrafında toplayan Eğitim Meydanları, kadınların, gençlerin erişimine açık çok yönlü gelişim alanlarının bulunduğu Yaşam Meydanları oluşturduk. Umut Kentlerin her birinde 30’un üzerinde sosyal birim yer alıyor. Bu çerçevede; öncelikli hizmet konularımızı eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirledik” dedi. Umut Kentlerde bir diğer odak alanlarının da kadınları ve kız çocuklarını desteklemek olduğunu kaydeden Levent Çakıroğlu, şöyle konuştu: “Uzun süredir birlikte çalışma tecrübemiz olan UN Women Türkiye ile iş birliği yaparak Kadın Dayanışma Merkezlerini hayata geçirdik. Bu merkezleri; içlerinde tekstil tasarım ve yemek atölyelerinin yanı sıra danışma ve eğitim alanlarının da bulunduğu mini birer kampüs şeklinde tasarladık. Ayrıca dört ayrı şehirde gerçekleştireceğimiz Mutfak Atölyeleri ile özellikle kadınların mutfakta üretim yapabileceği, ilerleyen zamanlarda ürüne dönüştürüp gelir edebileceği bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.”

Tedarik ve istihdam olanaklarını bölgeye kaydırdı

Konteyner kentlerde yaşayan yetişkinlerin en önemli ihtiyaçlarından birinin iş hayatına geri dönmek olduğu gerçeğinin farkında olduklarını belirten Levent Çakıroğlu, “Proje çalışmalarının başında Topluluk şirketlerine, mümkün olabilecek istihdam olanaklarını bölgeye kaydırma çağrısı yaptık. Bu çağrımızın sonucunda; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da Çağrı Merkezleri açarken, İş Makineleri Operatörü ve Teknisyen Yetiştirme Programları gibi süreçleri hayata geçirdik. Ayrıca üniversite okuyan gençlere yönelik staj imkanları tanımladık. Bu alandaki projelerimizle afetzedeler için istihdam olanaklarının yaratılması çalışmalarına devam edeceğiz” dedi. Çakıroğlu mal tedariğinde de deprem bölgesinin önceliklendirildiğini söyledi.

Dev bir gönüllülük hareketi

Konteyner kentlerde yaşayan yetişkinlerin en önemli ihtiyaçlarından birinin iş hayatına geri dönmek olduğu gerçeğinin farkında olduklarını belirten Levent Çakıroğlu, “Proje çalışmalarının başında Topluluk şirketlerine, mümkün olabilecek istihdam olanaklarını bölgeye kaydırma çağrısı yaptık. Bu çağrımızın sonucunda; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da Çağrı Merkezleri açarken, İş Makineleri Operatörü ve Teknisyen Yetiştirme Programları gibi süreçleri hayata geçirdik. Ayrıca üniversite okuyan gençlere yönelik staj imkanları tanımladık. Bu alandaki projelerimizle afetzedeler için istihdam olanaklarının yaratılması çalışmalarına devam edeceğiz” dedi. Çakıroğlu mal tedariğinde de deprem bölgesinin önceliklendirildiğini söyledi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, süreç boyunca günde 1.000’den fazla kişinin planlama, tedarik, satın alma, lojistik, operasyon, koordinasyon, iş birlikleri ve tüm diğer faaliyetlerde görev aldığını söyledi. Konuşmasında Koç Gönüllülerine de değinen Levent Çakıroğlu, “İlk günden itibaren, Koç Topluluğu çalışanlarının emek ve enerjisi projemize hem hayat hem şekil verdi. Onların samimi isteğini projenin içine dahil ettiğimizde ortaya eşsiz bir dayanışma ve gönüllülük hareketi çıktı” ifadelerini kullandı.