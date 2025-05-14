Burberry, küresel iş gücünün yüzde 18’ini işten çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz moda devi Burberry, satışlardaki gerileme sonrası küresel iş gücünün yüzde 18’ini oluşturan 1.800 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Burberry'nin açıkladığı çeyrek raporuna göre, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6 oranında düştü. Şirket, iki yıl içinde toplamda 60 milyon sterlin tasarruf etmeyi hedefliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre 2024 yılı içindeki faaliyet kârı, analist beklentilerinin üzerinde 26 milyon sterlin olarak gerçekleşti. Ancak satışlardaki düşüş ve kârlılığı koruma baskısı, iş gücünün azaltılmasına neden oldu.

CEO Schulman: Marka yeniden konumlanacak

Temmuz 2024’te CEO görevine gelen Joshua Schulman, harcamalarını kısan tüketicilerin geri kazanılması adına marka konumlandırmasını yeniden yapılandırmayı hedeflediklerini belirtti. Şirket, 2 bin sterlin fiyatla satılan klasik trençkotlar da dahil olmak üzere dış giyim koleksiyonunun satışlarını artırmaya çalışıyor.

Piyasa tepkisi ve tüketici güveni

Burberry hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 16 değer kaybetti. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifelerine yönelik belirsizliklerinin, özellikle tüketici güveni üzerinde olumsuz etki yarattığı ifade ediliyor.