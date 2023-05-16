Burgan Bank 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren Burgan Bank, 2023 yılının ilk üç ayına ait finansal sonuçlarını duyurdu. Burgan Bank, ilk üç ayda 650 milyon TL net kâr açıkladı.

Konsolide aktif büyüklüğü 58,1 milyar TL olarak gerçekleşen Burgan Bank’ın, 31 Mart 2023 itibarıyla ekonomiye sağladığı kredi desteği; 36,5 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 48 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide nakdi kredileri ile finansal kiralama alacakları toplamı 36,5 milyar TL olan Burgan Bank’ın mevduat toplamı ise 28,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, sektör ortalamasının üzerinde seyrine devam eden ve yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşen sermaye yeterlilik oranı ile ekonomiye desteğini sürdürmeye devam etmiş olup, konsolide sermaye yeterlilik oranını yüzde 19,6 olarak gerçekleştirmiştir.

"Kredi ürünlerimizi 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 47 oranında büyüttük"

2023 yılının ilk çeyreğini değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Yılın başında ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle millet olarak çok büyük bir üzüntü yaşadık ve sarsıldık. Bu dönemde deprem bölgesinde yaşayan çalışma arkadaşlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere, bölgedeki vatandaşlarımıza hem ana hissedarımız Burgan Bank Grubu hem de Burgan Bank Türkiye ve çalışanları olarak destek olduk. Gerek devlet kurumlarımızla gerek sivil toplum örgütleriyle yaptığımız iş birlikleri ile yaraları sarmaya, hep birlikte iyileşmeye ve bölgenin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bankanın odağına aldığı dijitalleşme yatırımlarının 2023 yılı ilk çeyreğinde de hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Dijital kullanıcılarına 2021 yılının sonunda tanıttığımız dijital bankacılık markamız ‘ON Dijital Bankacılık’ kısa sürede büyük ilgi gördü. Yılın ilk çeyreğinde de gösterdiği başarılı performansla müşteri portföyünü genişletti. Müşteri tabanının geçen yılın aynı dönemine göre beş kat artış gösterdiğini ve bu artışla müşterilere sunulan ürünlerin performansının katlanarak arttığını belirten Burgan Bank Genel Müdürü, “Bu kapsamda; mevduat hacmimizi 2023’ün ilk çeyreğinde yeni dijital programımız ON Plus ve rekabetçi fiyatlamalarımız sayesinde 2022 yılı kapanışına göre yüzde 26 oranında artırarak gelişimimizi sürdürdük. Ayrıca; güçlü alternatif dağıtım satış kanallarımızın da katkısıyla özellikle kredi ürünlerimizi bu dönemde 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 47 oranında büyüttük. 2023 yılında da yapacağımız teknolojik yatırımlar ve müşterilerimize sunacağımız yenilikçi ürünlerle dijital bankacılık sektörüne farklı bir soluk getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Birikim yönetimi olarak alternatifli ve kaliteli ürün yelpazesi ile müşterilerin risk algılarına en uygun ürünleri sunarak onların TL ve yabancı para birikimlerini korurken, varlıklarını büyütmelerine yardımcı olduklarını belirten Murat Dinç, “Birikim Yönetimi müşterilerimizin, mevduat dışı yönetilen varlık büyüklüğü 2022 yılsonuna göre yüzde 45 artış gösterirken, rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde uygulanan doğru stratejiler neticesinde Özel Bankacılık Segmentinde hizmet verdiğimiz müşteri sayısında yüzde 10’luk bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışların etkisi ile müşterilerimizin; mevduat dışı varlıklarının, toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 33 seviyesine ulaşmıştır. Yatırım ürünlerimize gümüş işlemlerini ekleyerek, müşterilerimizin yatırımlarını yönlendirebileceği ürün gamımızı büyüttük. Döviz piyasalarında 24 saat işlem yapılabilen döviz platformu Burgan FX’i müşterilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

"USD bazında yüzde 28 büyüdük"

Ticari bankacılık alanında, 2022 sonuna göre TL gayrinakdi kredilerde yüzde 20 büyüme sağlandığını açıklayan Murat Dinç şöyle konuştu, “Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında TL gayrinakdi kredilerde büyümemiz yüzde 167 oldu. 2022’de USD bazında yüzde 23 büyüme sağladığımız dış ticaret hacminde bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre USD bazında yüzde 28 büyüdük. Nakit yönetimi tarafında da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre tahsil ve teminat çeklerinde yüzde 68, ödeme çeklerinde yüzde 62, SGK tahsilatlarında ise yüzde 103 artış gerçekleştirdik.”

Burgan Yatırım’ın ise hem finansallarda hem de ürün ve hizmet noktalarında büyümeye devam ettiğinin altını çizen Murat Dinç, konuyla ilgili şöyle konuştu, “Burgan Yatırım geçen yılın aynı dönemine göre komisyon gelirlerini yüzde 268, kredi gelirlerini yüzde 289 artırdı. Yine aynı dönem içerisinde bünyesindeki müşteri varlıklarında ise yüzde 112 büyüme gösterdi. Türkiye’nin önemli noktalarında şubeleşme atağına geçerek, 2023 Ocak ayında ilk şubesini Alsancak İzmir’de, ikinci şubesini 2023 Mart ayında ise Ankara’da açtı. 2023 İlk çeyreğinde biri Borsa İstanbul’da doğrudan satış ve talep toplama yöntemiyle gerçekleşen toplam 7 şirketin arzında da konsorsiyum üyesi olarak yer alan Burgan Yatırım, araştırma ekibinin sunduğu model portföy önerileri ile Borsa İstanbul’un üzerinde performans göstermeye devam etti.”

Burgan Leasing’in yılın ilk 3 ayını çok başarılı geçirdiğinin altını çizen Murat Dinç sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılı ilk çeyrekte, Burgan Leasing, makine ekipman bazlı işlemlere yoğunlaşırken, ihracata yönelik imalat yapan firmaların yatırımlarında büyümesini sürdürdü. 2023 Mart sonu itibarıyla 270 milyon TL kâr elde eden Burgan Leasing’in banka kârlılığına katkısı devam etti. 3.250 araca ulaşan filo kiralama iş kolumuzda üçüncü yılımızı tamamlarken; kira süresi biten araçlarımızın tamamına yakınını yenileyerek; her biri ulusal ve uluslararası büyük müşterilerimizin memnuniyetini tescillemiş olduk.”