Burgan Bank'tan 262 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
Burgan Bank, Emirates NBD Capital Limited (EMCAP) koordinatörlüğünde dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 187,5 milyon dolar ve 65 milyon euro olmak üzere toplamda 262,3 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredi, 1 ve 2 yıl vadeli olarak, 15 ülkeden 24 bankanın katılımıyla temin edildi. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bankanın tarihinin en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini sağladıklarını belirterek, "Dış ticaret finansmanı alanında kullanılmak üzere temin ettiğimiz yeni sendikasyon kredisi ile yılbaşından bu yana toplamda 665 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlamış olduk" dedi.
Dış ticarette büyümeyi hedefliyor
Fonlama yapılarını çeşitlendirirken, aynı zamanda dış ticaret alanında büyümeyi ve reel sektöre olan katkılarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Dinç, katılımcı banka sayısındaki artış ve gelen yüksek talebin, uluslararası piyasalarda kendilerine duyulan güvenin ve köklü muhabir banka ilişkilerinin açık göstergesi olduğuna işaret etti.