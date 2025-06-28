Burgan Bank'tan 262 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklama­ya göre, kredi, 1 ve 2 yıl vadeli olarak, 15 ülkeden 24 bankanın katılımıyla temin edildi. Bur­gan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bankanın tarihinin en yük­sek tutarlı sendikasyon kredisi­ni sağladıklarını belirterek, "Dış ticaret finansmanı alanında kul­lanılmak üzere temin ettiğimiz yeni sendikasyon kredisi ile yıl­başından bu yana toplamda 665 milyon dolar tutarında yeni kay­nak sağlamış olduk" dedi.

Dış ticarette büyümeyi hedefliyor

Fonlama yapılarını çeşitlen­dirirken, aynı zamanda dış ti­caret alanında büyümeyi ve re­el sektöre olan katkılarını artır­mayı hedeflediklerini aktaran Dinç, katılımcı banka sayısında­ki artış ve gelen yüksek talebin, uluslararası piyasalarda kendi­lerine duyulan güvenin ve köklü muhabir banka ilişkilerinin açık göstergesi olduğuna işaret etti.