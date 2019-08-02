Burgan Bank'tan ‘Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı’

02 Ağustos 2019

Butik Bankacılık anlayışı ile müşterilerinin ihtiyacına yönelik hizmetler sunan Burgan Bank, geniş ürün gamına “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı”nı ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, birikimlerini enflasyona göre değerlendirmek isteyenlere yönelik hazırlanan “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı”, müşterilerin Türk Lirası yatırımlarını koruyor ve ek faiz oranları ile enflasyonun üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunuyor.

Burgan Bank’ın 366-380 gün arası vadeyle açılabilen “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı”nda sabit faiz oranı ile vade sonunda güncel yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına eklenecek faiz oranı taahhüt ediliyor. Müşterilerin tercihlerine bağlı olarak aylık, üç ve altı aylık ara dönemlerde verilen taahhüt faizi üzerinden ödeme sağlanıyor.

Birikimler her koşulda yüksek olan faiz oranıyla değerleniyor

Hesap sahiplerine vade sonunda Enflasyon Endeksi’ne dahil edilen faiz oranı ile Burgan Bank’ın vade başında taahhüt ettiği faiz oranı karşılaştırılarak büyük olan üzerinden ödeme yapılıyor. Yıllık TÜFE değişiminin fazla olması durumunda aradaki faiz farkı tüm vade için hesaplanıyor ve ek faiz ödemesi olarak aktarılıyor. Yıllık TÜFE değişim oranının düşük gerçekleşmesinde ise müşteriler taahhüt faizi üzerinden getiri sağlıyor.