Burgan Yatırım’dan NGN iş birliğiyle dijitalleşme atılımı

Sermaye piyasalarında aracılık, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren Burgan Yatırım, imza attığı iş birliklerine bir yenisini ekledi. Burgan Yatırım, oluşan teknoloji ihtiyaçları doğrultusunda bilgi teknolojileri ekibinin yönetiminde ve NGN’in öncülüğünde yeni bir proje başlattı. Dijitalleşme projesinin temellerini, yeni nesil teknolojiye uyumlu bir altyapıya duyulan ihtiyaç ve mevcut sistemin yönetim zorluğu nedeniyle BT ekiplerinin iş yüklerinde meydana gelen artış oluşturdu. Burgan Yatırım, gerçekleştirilen proje kapsamında mevcut altyapısının hiper bütünleşik mimariye taşınmasıyla modern, ölçeklenebilen ve geleceğin teknolojileri için hazır güçlü bir altyapıya sahip oldu.

Hiper bütünleşik sistem çözümü kullanıldı

Burgan Yatırım Dijitalleşme Projesi’ne mevcut sistemlerin NGN’in uzman teknik ekipleri tarafından analiz edilmesi ile başlandı. İhtiyaçlara uygun çözüm ve hizmetlerin sağlanabilmesi için Dell Technologies’in analiz araçları kullanılarak mevcut sistemlerin izlenmesi ve iş yükü analizlerinin yer aldığı detaylı raporların hazırlanmasıyla projenin ihtiyaçları oluşturuldu. Yapılan analizler sonucunda; kritik iş uygulamalarını çalıştırabilecek, performans ihtiyaçlarını karşılayan, sahip olduğu güvenilir yedekli altyapı ile kesintisiz çalışma imkanı veren ve BT ekiplerinin sistem yönetiminde kolay yönetim avantajı sağlayan Dell Technologies hiper bütünleşik sistem çözümü olan Dell EMC VxRail ile Burgan Yatırım BT altyapısının yeni nesil mimariye geçişi tamamlandı. Gerçekleşen projede Dell EMC VxRail All Flash donanımı, Dell EMC PowerSwitch 25G, Dell EMC RecoverPoint Replikasyon, VMware vSAN Storage ve VMware vSphere Sanallaştırma teknolojileri kullanıldı. Oluşturulan sistemler ve teknoloji uygulamaları ile mevcut yapının hiper bütünleşik altyapıya taşınmasının yanı sıra Burgan Yatırım’ın merkez sistemleri ve felaket kurtarma sistemleri de başarılı bir şekilde kurularak hayata geçirilmiş oldu.

Performans başarısı test edildi

Dijitalleşme ve proje hedefleri doğrultusunda merkezde altı adet Dell EMC VxRail node ve iki adet Dell EMC Switch, felaket kurtarma noktasında ise dört adet Dell EMC VxRail node ve iki adet Dell EMC Switch ile planlanan altyapı kurulumu, sorunsuz ve planlanan zamanlarda gerçekleştirildi. Kurulum sonrası NGN ekibi ve Burgan Yatırım BT ekibi tarafından platform üzerinde gerçekleştirilen performans testlerinde, beklenilenin üzerinde alınan sonuçlarla projenin başarısı da gözler önüne serildi.



NGN’in profesyonel hizmetleri ve Dell Technologies’in yüksek performansa sahip ürünleri; Burgan Yatırım BT altyapısının hiper bütünleşik mimaride yüksek performans ve hızlı network altyapısı ile buluşarak verimli, yüksek güvenliğe sahip, kolay yönetilebilen ve hızlı büyüyen bir ortam sağladı.

“Geleceğin teknolojilerine hazırız”

İş birliği hakkında bilgi veren Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, “Burgan Yatırım olarak her geçen gün artan müşteri beklentileri ve teknoloji ihtiyacı karşısında yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Güçlü stratejimiz ve vizyonumuzu teknoloji alanında öne çıkan projelerimizle birleştirerek kusursuz bir BT altyapısında müşterilerimize katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Teknoloji iş ortağımız NGN ile gerçekleştirdiğimiz başarılı ‘Dijitalleşme Projeleri’ kapsamında kurumumuzu kısa sürede geleceğin teknolojilerine hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçte de BT alanında gerçekleştirdiğimiz her projeye verimlilik, yüksek performans ve kusursuz deneyim odağından bakmaya ve bu doğrultuda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yüksek performanslı bir proje oldu”

Burgan Yatırım BT Yatırım ve Altyapı Müdürü, Ersin Muhaciroğlu; projeye ilişkin şunları söyledi:

Burgan Yatırım’ın yeni nesil teknolojilere uyum ve dijitalleşme hedefiyle ortaya koyduğu vizyona uygun altyapı ihtiyaçları Burgan Bank’ın sistem ve network altyapı ekiplerinin deneyimli kadrosu tarafından şekillendirildi. Özellikle analiz ve hazırlık aşamasının öneminin farkında olan ekiplerimiz iş ortağının da desteğiyle derinlemesine çalışmalar yaparak mimariyi netleştirdiler.

“Kullandığımız mevcut geleneksel mimarideki yapının bazı noktalarda yetersiz kalması ve yeni nesil teknolojiye duyduğumuz ihtiyaçlar bu alanda bir teknoloji yatırımı gerçekleştirmemizde etken oldu. Bu noktada iş ortağı seçimimizi yaparken sektör tecrübesinin yanı sıra kurum ihtiyaçlarımızı derinlemesine anlayan, hızlı çözüm üreten ve sahip olduğumuz güçlü BT stratejisine katkı sağlayacak bir kurumla çalışmayı tercih ettik. Uzun süredir güçlü bir iş birliği ile birlikte çalıştığımız iş ortağımız NGN ile dijitalleşme projemizi hayata geçirdik ve dönüşümü öncelikle BT altyapılarımızdan başlattık. Hızlı dönüşlerle projenin başarılı sonuçlarını kısa sürede almaya başladık. Yapmış olduğumuz performans testlerinde çıkan yüksek performans sonuçları ile proje hedeflerinden birisi gerçekleşmiş oldu. Bizim için çok önemli olan bir diğer konu ise sistemin sorun yaşadığı zaman kendisini güvenli bir şekilde korumasıydı. Proje sonrasında bazı sistemlerimizde günlük işlem adetlerinin arttığı ve oluşan rapor sürelerinin daha öncesine göre yarıya düştüğü bilgileri ilgili iş birimleri tarafından iletildi. Gerçekleştirdiğimiz başarılı proje ile yüksek performans, güvenli ve yeni teknolojilere hazır BT altyapısı ile bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.”

“Burgan Yatırım ile iş birliğinden mutluyuz”

NGN Kilit Müşteriler Satış Direktörü Ercan Özkurt ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Burgan Yatırım ile çok uzun süredir başarıyla sürdürdüğümüz güçlü bir iş birliğimiz var. Yeni projelerde her zaman önceliğimiz, müşterimizi derinlemesine anlamak, doğru analiz yöntemleriyle gerçek ihtiyaçları ve en uygun çözümleri belirlemek oluyor. Burgan Yatırım’ın ‘Dijitalleşme Projesi’ için gerçekleştirdiğimiz analizler ve müşterimizin beklentileri sonucunda mevcut altyapının yeni nesil teknolojiyle buluşturulmasını sağladık. Kritik iş yüklerinin doğru altyapıyla yönetilmesi, güvenli ve kolay yönetilebilen yeni nesil bir mimariyle sunulması amacıyla Dell Technologies’in hiper bütünleşik çözümlerini kullanarak Burgan Yatırım BT altyapısında başarılı bir dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Projenin kısa sürede başarıyla tamamlanmasının yanı sıra verimlilik artışı, kolay yönetilebilirlik ve yüksek performans gibi sonuçları da kısa sürede görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”