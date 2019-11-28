Burkasan, ’insan eli değmeyecek’ yatırımını devreye alacak

28 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

Geri dönüşüm endüstrisinde 5. bölge teşviklerinden yararlanılan ilk yatırımı aralık ayında devreye almaya hazırlanan Burkasan, insan eli değmeden yapılacak ayrıştırma işlemleri ile atık plastiklerden en iyi hammaddeyi üretecek. 50 milyon TL’lik yatırımla şekillenen tesiste üretilecek geri dönüştürülmüş plastik hammadde Türkiye’de ilk defa plastik şişe imalatında kullanılacak.

22 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan mevzuat kapsamında öncelikli yatırım kapsamına alınan geri dönüşüm endüstrisi; 5 milyon TL ve üzeri bütçeli yatırımlarda 5. bölge teşviklerinden yararlanmaya başladı. Bu kapsamda sektördeki ilk yatırım Burkasan Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık’tan geldi. Yaklaşık 50 milyon liralık yatırım bütçesiyle yüksek teknolojili ayrıştırma ve kırma-yıkama hatları ile endüstri 4.0 devrimini yakalamaya çalışacak tesis yılsonuna kadar devreye alınacak.

Firma, yeni tesiste ilave 100 kişilik istihdam sağlayacak. Tesiste, atık plastikten orijinale eşdeğer hammadde üretilmesi amaçlanıyor. Son beş yılda atık yönetimi sektörüne 120 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Burkasan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, yeni tesis yatırımıyla birlikte tüm tesislerinde aylık 15 bin ton atığı işleyebilecek kapasiteye ulaşacaklarını söyledi.

Kestel’de 15 bin metrekarelik yeni tesisin geri dönüşüm sektörünün 2018’de öncelikli yatırım başlığına dahil edilmesinin ardından bu kapsamda teşvik belgesi alan ilk yatırım olduğuna değinen Kılıç, eni tesisimizde Türkiye’nin atık karakteristiği ve sektördeki gelişmeleri göz önünde bulundurduk. Modern, teknolojik, yüksek kapasiteli ve gerçek anlamda ülkemizin sıfır atık projesine hizmet edecek bir tesis oldu. Aynı zamanda 2021 yılında başlayacak zorunlu depozito uygulamasıyla dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de atık toplama oranlarının hızlıca artış göstereceğini hesaba katarsak, bu yöntemle toplanacak içecek ambalajlarını yüksek kapasitelerle ayrıştıracak ve geri dönüştürecek tesis yatırımlarına ihtiyaç duyacağımız aşikar. Dolayısıyla bu teknolojik tesis, depozito sisteminin gereksinimlerini karşılamak için de dizayn edildi” dedi.

Hammaddeyi global oyuncuya verecek

Tesiste; karışık plastik atık şişelerin insan eli değmeden, polimer yapılarına göre otomatik ayıklama teknolojisiyle birbirlerinden ayrıştırılacağını anlatan Kılıç, ”Örneğin konvansiyonel yöntemlerle PET atıklar bir bant üzerinde insan gücüne dayılı olarak diğer atıklardan ayrıştırılabiliyor iken; yeni teknoloji ile bilgisayara girilecek kodlar sayesinde sistem otomatik olarak önce PET’leri diğer atıklardan ayrıştırıcak, devamında ise bu PET’leri de renklerine göre tasnif edecek. İnsan elinin değmediği bu yöntemde yaklaşık yüzde 99 oranında bir saflıkla ayrıştırma gerçekleşecek. Yüksek saflıkta ayrıştırma işemlerinin ardından çeşitli proseslerden geçirildikten sonra elde edilecek geri dönüştürülmüş hammaddeler Türkiye’de ilk defa global bir oyuncu tarafından kullanılmaya başlayacak” diye konuştu.

Plastik atıklardan en kaliteli hammaddeye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Kılıç, aylık 3 bin ton atık işleyerek orijinale ikame plastik hammadde elde ederek, plastik ana sanayisinin kullanımına sunacaklarını belirtti.

İlave yatırımla PET’i de granül olarak elde etmek istiyor

Tesisin işleyişi hakkında da bilgiler veren Vedat Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Başlangıçta granül olarak yüksek yoğunluklu polietilen ve flake olarak PET çıktısı elde edeceğiz. Ancak hedefimiz 2020 yılının ikinci yarısı itibari ile yapacağımız ilave yatırımla PET’i de granül olarak elde etmek. Orta vadede ise ’şişeden şişeye’ geri kazanım statüsüne ulaşmayı istiyoruz. Türk Gıda Kodeksi’nin onaylaması halinde de içecek sektöründe değerlendirilebilecek pet şişe imalatına hammadde üretmeyi hedefliyoruz.”

Arıtma tesisi ile atıksular tesiste tekrar kullanacak

Tesiste yaklaşık 1.5 milyon TL’lik yatırımla mekanik ve kimyasal bir arıtma tesisi de kurduklarını aktaran Vedat Kılıç, ”Kırma ve yıkama işlemleri esnasında açığa çıkan atıksular bu artırma tesisinde arıtılarak tekrardan üretimde kullanılmaya hazır hale getirilecek. Yani tesisimiz her bakımdan sıfır atık felsefesi ile çalışacak. Kısa vadede yenilenebilir enerjiden de faydalanmayı planlıyoruz” dedi. Kılıç, tesis için 750 bin TL’lik yatırımla kurdukları laboratuvarda üretilen hammaddenin birçok parametreye göre analiz edilerek son kullanıcıya en yüksek kalitede, stabil ve sürdürülebilir bir hammadde sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.