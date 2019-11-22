Bürotime’a Design Turkey 2019’dan üstün tasarım ödülü

22 Kasım 2019

Ulusal pazarda tasarım algısının oluşması ve Türk tasarımcılarının dünyaya tanıtılmasını sağlayan Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bu yıl “Tasarım Ötesi” temasıyla düzenlenen etkinlikte, “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” de sahiplerini buldu. Ürünleriyle geleceğin çalışma kültürünün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak, çağa yön veren Bürotime; home ofis çözümleri odağında geliştirdiği Era Home ile Ofis Mobilyaları kategorisinde “Üstün Tasarım Ödülü” (Superior Design Awards) kazandı.



Türkiye’nin en büyük çaplı tasarım etkinliği olarak kabul edilen Design Week Turkey kapsamında düzenlenen “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” ile ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran başarılı tasarımlar ödüllendiriliyor. Böylece tasarımın topluma ve endüstriye sağladığı faydalar görünür hale geliyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmanın kazananları ise 15 Kasım Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde açıklandı.“İyi Tasarım” ve “Üstün Tasarım” olmak üzere iki farklı ödül kategorisi bulunan yarışmada, iyi bir tasarımın; yenilik, kullanıcıya sunduğu olanak, estetikte özgün bir deneyim, sağlık ve güvenlik çözümlerine cevap vermesi durumunda üstün özellikler nitelediği anlamını taşıyan, yarışmanın en yüksek derecesi olan Üstün Tasarım Ödülü’nü almaya hak kazanıyor.



Bürotime’ın home ofis ürün ailesinden Era Home, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 2019’da “Üstün Tasarım Ödülü’nün” (Superior Design Awards) sahibi oldu. Ürünlerini hayata geçirirkeniş hayatının değişen koşullarında çalışanların motivasyon ve verimliliğini yükseltmeyi hedefleyen marka, Era Home çalışma masası ile sınırları ortadan kaldıran, her ortama ve mekâna uyumlu, konforlu çalışma alanları yarattığını da gözler önüne seriyor.



Teknoloji ve Doğa Arasındaki Denge: Era Home



Bürotime Tasarım Ekip Lideri Utkan Kızıltuğ’un tasarladığı Era Home, teknoloji ve doğanın eşsiz uyumunu simgelerken, ahşap ayaklarının yarattığı sıcaklık duygusunu, özenle kurgulanmış gizli kablo kanal detay çözümleriyle buluşturarak fonksiyonel bir birliktelik sunuyor. İki adet bölme içerisinde yer alan çekmecelerin ahşap detaylarındaki özgün dokunuşlar, kullanıcısını doğaya yakın hissettirirken, aynı zamanda masaüstünün düzenli bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Depolama üstünde yer alan raf ünitesiyle, özel aksesuarlara yer verebilmesine imkân sunarak, kişiselleştirilebilir çalışma alanı yaratılmasına da olanak tanıyor.



Bürotime’dan Ödüllü Home Ofis Çözümleri



Bürotime, doğal ve çevreci yaklaşımıyla ön plana çıkan,yeni neslin home ofis kültürüne uygun olarak geliştirdiğiPi ürünüyle deDesign Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 2018’de “İyi Tasarım Ödülü” (Good Design Award) almıştı.