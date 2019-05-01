Burpol, Romanya, Çin ve İngiltere’ye ihracat yapacak

01 Mayıs 2019

Can Polat Şirketler Grubu’nun bir üyesi olarak faaliyetlerine 2015 yılında başlayan Burpol Polimer, yüzde 100 geri dönüşümlü ürünlerden yüksek performanslı plastik compoundlar üreterek, ağır sanayiye kazandırıyor. Yüzde 80 otomotiv sektörüne hizmet veren firma, ayrıca beyaz eşya, mobilya, elektrik ve ambalaj sektörlerine de tedarik sağlıyor.

Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Burpol Polimer, post endüstriyel (evsel atık) ve endüstriyel plastik atıkları toplayarak, filtreleme, temizlik, yıkama, kırma işlemlerinden sonra hammadde haline getirip, yeniden ağır sanayiye kazandırıyor. Firma, yüzde 100 geri dönüşümlü ürünlerden yüksek performanslı polipropilen compoundları üretiyor.

“2023’e kadar kapasitemizi yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz”

2018 yılının aralık ayında Kayapa OSB’ye taşındıklarını ifade eden Burpol Polimer Genel Müdürü İlkay Yıldırım, 6 bin metrekare kapalı alanda yıllık 12 bin ton kapasite ile yüzde 100 geri dönüşümlü ürünlerden plastik hammadde üretimi gerçekleştirdiklerini aktardı.

20 milyon TL’lik yatırımla faaliyete geçen Burpol’ün beşi Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 50 kişiye istihdam sağladığını aktaran Yıldırım, bu yıl ihracata da başlamayı planladıklarını kaydetti.

Romanya, Çin ve İngiltere’deki otomotiv, ambalaj, mobilya ve beyaz eşya sektörlerindeki müşterileri için proje çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, bu yıl için üretimden ihracatın alacağı payı yüzde 30 civarında öngördüklerini vurguladı.

Bu yılki ihracatın seyrine göre kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlar planladıklarının da bilgisini veren Yıldırım, “2023 yılına kadar devreye alacağımız yatırımlarla kapasiteyi yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Her yıl yükselen bir ivmede büyüme gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.