Bursa Ağır Vasıta, Gemlik’teki yeni yerinde faaliyete başladı

BURSA (DÜNYA)

Bursa Ağır Vasıta A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Uğur; İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kesişme noktasında bulunan tesisin Gemlik Serbest Bölgeye, Gemlik Limanı’na, önemli yol güzargahlarına ve Türkiye’nin yeni otomobili olan Togg yatırımına yakın olmasının önemine işaret etti. 14 hol ile aynı anda 42 araca hizmet verdiklerini belirten Uğur, “DAF marka kamyonlar, hali hazırda kaliteleri ve sağlamlıklarıyla tüm dünyada tercih ediliyor. Biz de Bursa Ağır Vasıta olarak DAF ve Tırsan markalarına yakışır bir şekilde güçlü bir hizmet ağına sahip olmayı, müşterilerimize operasyonel maliyetlerini düşürebilecekleri hizmetler sunmayı ve sahip olma maliyetlerini en ideal noktaya taşımayı temel amaç edindik. Bizim için en önemli hedeflerden biri araçların en sorunsuz ve en yüksek performansta kalabilmelerini sağlamak. Bu nedenle satış sonrası ve servis hizmetimize büyük önem vermekteyiz. Yüksek hizmet kapasitemizi maksimum müşteri memnuniyeti ilkemizle birleştirerek ülkemiz ve müşterilerimize sağladığımız katma değer ile toplam fayda yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de satış ve satış sonrası hizmet kalitelerini arttırarak bayi ağı ile birlikte büyümeye devam etmeyi planladıklarının belirten Uğur, “Gelişmiş lojistik sektörü ve inşaat alanındaki büyük yatırımlar, bulunduğu konum itibariyle Türkiye’yi Avrupa pazarının önemli bir bölgesi yapıyor. Biz de Bursa Ağır Vasıta olarak, uzun zamandır özenle yürüttüğümüz hizmet standartlarımız sayesinde her yıl pazar payımızı yükselterek sektörün önde gelen firmalarından olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.