Bursa Barosu’ndan Döktaş’ın yatırımına dava

Esra ÖZARFAT

BURSA - Döktaş fabrikasının mevcut tesisine planladığı ek bina yatırımı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen “ÇED kapsam dışı” kararına karşı çıkan Bursa Barosu, yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde İznik Gölü’ne 550 metre uzaklıktaki mevcut tesise, kapasite artırımı için izin verilemeyeceği belirtildi. Bursa Barosu’ndan yapılan açıklamada, daha önce de aynı fabrika alanı içinde ve İznik Gölü yakın mesafe koruma alanında yoğunluk artışı ve fonksiyon değişikliğine izin verilemeyeceği yönünde kesinleşmiş mahkeme kararları bulunduğu hatırlatıldı. Ek tesisin yapımının planlandığı alanın İznik Gölü Sulak Alanı Tampon Bölgesi’nde kaldığı, metal üretimi ve işlenmesinin de sulak alan koruma bölgelerinde yapılması yasak olan faaliyetler arasında yer aldığı vurgulanırken, “ÇED kapsam dışı” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Avrupa’nın 5’inci büyük döküm tesisi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde üretim yapan Döktaş, kuracağı yeni işleme tesisi için Kamuyu Aydınlatma Plaformu’na (KAP) 6 Eylül’de şu açıklamayı yapmıştı: “Şirketimiz, Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak için mevcut işleme tesisi binasına ek yeni bina yatırımı yapma kararı almış, yapı ruhsatı müracaatı ile ilgili doküman ve projeleri 03 Eylül 2021 tarihi itibariyle Orhangazi Belediyesi’ne teslim ederek ruhsat alınması sürecini başlatmıştır. Yapılması hedeflenen yeni işleme tesisi binasının kapalı alanının yaklaşık olarak 18 bin metrekarelik olması planlanmaktadır.” Çelik Holding’in sahip olduğu Döktaş halka açık bir şirket. 98 bini kapalı toplam 290 bin metrekarelik alanda üretim yapılan Orhangazi tesisinde bin 877 kişi istihdam ediliyor. Türkiye’de sektöründe önemli firmalar arasında yer alan Döktaş, Avrupa’nın 5’inci büyük döküm tesisi. Otomotiv, ağır ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörünün önemli tedarikçilerden biri olan firmanın pik ve sfero döküm ve işlemeli parça imalatı yapılan Bursa Orhangazi Demir Döküm Tesisleri yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip.