Bursa Belediyesi ile Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ'den yeni işbirliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanılabilir bir kent yaratmak için teknoloji alanında önemli iş birliği yaptı ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ ile ‘Genel İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

İmza töreninde konuşan ve protokolün içeriğine yönelik bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Protokol kapsamında akıllı kent projelerinin geliştirilmesi, savunma sanayindeki teknolojik bilgi birikiminin sivil sektöre aktarılması, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, uluslararası projelerde iş birliği kapasitesinin artırılması, girişimcileri destekleyecek kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarının oluşturulması amaçlanıyor” dedi.

Protokolde imzası bulunan Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ'nin Genel Müdür vekili Berker Emre Tok ise törende yaptığı açıklamada, genel iş birliği protokolü ile Bursa'nın yararına önemli çalışmalara imza atılacağını belirtti.