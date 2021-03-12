Bursa Beton, 20 milyon liralık yatırım yapacak

Esra ÖZARFAT / BURSA

Güney Marmara’da geniş bir hizmet ağına sahip olan Bursa Beton, 1986 yılından bu yana hazır beton sektöründe faaliyet gösteriyor. Günlük 18 bin metreküp üretim kapasitesine sahip. 14 hazır beton santrali ile hizmet veren firma, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bandırma’da kurulu tesislerinde 31 beton pompası ve 120 transmikserle faaliyet gösterirken, bölgesindeki payı yüzde 33’lerde. “Bursa’nın yerleşik firması olmamız, beton ve çimento fabrikamızın birbirini tamamlar yapıda olması rekabette bizi öne çıkarıyor. Çevreci yaklaşım ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibiyle müşterilerimize 24 saat kesintisiz hizmet sunuyoruz” diyen Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, hazır beton sektöründe Laboratuvar Yeterlilik Belgesi alan ilk şirketlerden biri olduklarını hatırlattı. Bu yıl hizmet kalitesini yükseltecek 3 yeni beton pompası ile agrega tesisi yatırımı ve beton santrali yapacaklarını belirten Barbaros Onulay, ayrıca Yalova’da bu yıl ilave bir santralin de devreye alındığını söyledi.

Onulay, “Ağırlıklı olarak yatırımlarımızı hazır beton santrallerinin kurulacağı arazilerin satın alınması ve üzerlerine tesisi kurulması üzerine yapıyoruz. YİMES ve Avrasya OSB gibi büyük çaplı yatırımların bulunduğu Yalova ayağımızı ilave bir santralle güçlendirdik. Bursa’da TEKNOSAB’a hizmet verebilmek için de bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki yeni santrali bir ay içinde devreye alacağız. Krizler çoğu zaman fırsatların da eşiğidir. Biz bu dönemde çekingen kalmadık. 2021 yılında altyapı da dahil 20 milyon lirayı aşan yatırımı tamamen kendi özsermayemizle yapacağız. Kamu ve özel sektör yatırımları ile ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor” diye konuştu.

“Kamu ve özel sektör yatırımlarında hızlanma gözleniyor”

2020 yılını pandemiye rağmen beklentilerinin üzerinde kapattıklarını ifade eden Onulay, yerli otomobil fabrikası, hızlı tren, Şehir Hastanesi metro hattı gibi lokomotif etki yaratacak kamu yatırımlarının yanı sıra bölgede özel sektör yatırımlarında da hareketlenme gözlemlediklerini dile getirdi. Öte yandan Bursa’da kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda yapı stoğunun beton ve demir kalitesinin en düşük seviyede olduğuna dikkat çeken Barbaros Onulay, pandemi süreci geçse de deprem tehlikesiyle her zaman karşı karşıya kalındığına işaret etti. Beton teknolojisinin güvenliği sağlayacak şekilde geliştiğinin altını çizen Barbaros Onulay, üretim hattından döküm yerine kadar denetimin söz konusu olduğunu, kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce yapılması konusunu desteklediklerini aktardı.

“Beton yol konusunda değişime direnç var”

Asfaltla mukayese edildiğinde maliyet açısından bir farklılık görünmese de uzun seneler servis imkanı sağladığından beton yolların da uygulanması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirten Onulay, “Artık asfaltlarda olduğu gibi beton da serildikten sonra silindirle sıkıştırılabiliyor ve uygulama bittikten sonra trafiğe açabiliyorsunuz. Bu konuda belediyelerin ciddi çalışmaları var. Bursa’da İnegöl Belediyesi bunun öncülüğünü yaptı. Karayolları şartnamesinde beton yollar yer alıyor ama geçmişten gelen alışkanlıklar ve değişime direnç var. Belediyelerin beton yollarla ilgili çalışmaları, Karayolları’nın da beton yollarla ilgili bir plan program yapmasını teşvik edecektir” değerlendirmesini yaptı.