Bursa Büyükşehir Belediyesi su fabrikası üretime başladı

02 Ocak 2018

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'ın eteğindeki kırsal Gözede Mahallesi yakınlarında kurulan su şişeleme fabrikası, "Muradiye" markasıyla üretime başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile şişelemenin başladığı tesisleri gezdi.

Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Hasan Aydın'dan üretim hakkında bilgi alan Aktaş, forklifte oturarak, banttan çıkan ilk paleti araca yerleştirdi.

Heyecanla beklenen sürecin tamamlandığını, "Muradiye" markasını dünyaya duyuracak tesislerde üretimin başladığını aktaran Aktaş, "Evliya Çelebi'nin dediği gibi 'Bursa sudan ibarettir.' Bir taraftan halkımıza en kaliteli suyu sunarken ticari olarak da bu değeri bütün Türkiye ve dünyayla buluşturmak durumundayız. Büyükşehir Belediyesi bu noktada bir marka, bir vizyon ortaya koydu. Bu vizyonun Türkiye ve dünyaya dalga dalga yayılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bursa'yı daha iyi yarınlara taşımak için el birliğiyle gayret ettiklerini vurgulayan Aktaş, şunları söyledi:

"Bu fabrika göz bebeklerimizden bir tanesi. İşinize sahip çıkın. Siz işinize sahip çıkarsanız bizler de sizlere sahip çıkarız. Jeotermal A.Ş. belediyemizin bir iştiraki. Yani biz suyu aracısız bir şekilde vatandaşla buluşturma imkanına sahibiz. Muradiye ismi de çok değerli. Muradiye'nin markalaşması inşallah Bursa'ya ayrı bir değer katacaktır."

Günde 36 milyon koli üretim kapasitesi

Geçen yıl mart ayında temeli atılan, toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip su şişeleme fabrikası, günde 36 milyon koli (yaklaşık 80 tır) üretim yapabilecek. Tesislerde 0.33, 0.50, 1, 1.5, 5, 10 ve 19 litre pet şişe, 200 ve 250 mililitre bardak ve 0.33, 0.75 litre cam şişeyle 19 litre damacana dolumu gerçekleştiriliyor.

Burada üretilen ürünlerin, iç pazardaki tüketiminin yanı sıra "Muradiye" markasıyla Orta Avrupa, Ortadoğu ve Balkan ülkelerine ihracatı hedefleniyor.

Kaynak: AA