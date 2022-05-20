Bursa Çimento çalışanlarını ödüllendirdi

DÜNYA (BURSA) - Bursa Çimento’da İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile öneri şampiyonları ve şirket çatısı altında uzun yıllar emek veren ve emekli olan çalışanlar için ödül töreni düzenlendi. Fabrika bahçesinde organize edilen törende, İSG ile 2020 ve 2021 yılı öneri şampiyonlarına hediyeleri verilirken; 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yıl süresince şirkete emek veren ve emekli olan çalışanlara da plaketleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, firmanın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olarak çalışanları gördüklerini söyledi. Nemli, tüm çalışma arkadaşlarına emekleri ve özverileri için ayrı ayrı teşekkür ederek, “Böylesine değerli bir etkinlikte bir araya geldiğimiz için oldukça mutluyum. Biz büyük bir aileyiz ve Bursa Çimento’yu başarıya ulaştıran en önemli faktörlerden biri de bu güçlü aile bağımız” dedi.

Gösterilen performansların çok değerli olduğunu dile getiren Nemli, ödül alan isimlere başarılarının devamını diledi.

Hep birlikte el ele vererek büyümeye ve gelişmeye devam edeceklerini ifade eden Nemli, “Başarı ivmemizi gün geçtikçe yükseltiyoruz. Bu gelişmemizde tüm çalışma arkadaşlarımızın ayrı ayrı emeği söz konusu. Birlikte birçok başarılı çalışmaya imza atacağımıza inancım tam. Daima gelecek odaklı adımlar atmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.