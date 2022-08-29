Bursa Çimento, çevreci tesisini 2023’te açacak

Zehra ORUÇ GÜLTAŞ

Çevre ve teknoloji odaklı 110 milyon Euro’luk yatırımına start veren Bursa Çimento, yatırım tamamlandığında enerji ve su tüketimi, hammadde kullanımı, toz ve azot oksit (NOx) emisyonlarında ciddi oranlarda tasarruf sağlayarak, Türkiye’nin en çevreci çimento fabrikasını kuracak.

‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenen Bursa Çimento’ sloganı ile hayata geçecek yeni tesiste kalorifik tüketim ile enerji tüketiminin de azalacağını ifade eden Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, aynı zamanda yüzde 10 daha az elektrik tüketimi, yüzde 35 daha az yanma kaynaklı CO2 emisyonu, yüzde 10 daha az doğal hammadde kullanımı ve daha az su tüketimi, yüzde 50 daha az baca sayısı, yüzde 40 daha az NOx emisyonu, yüzde 25 daha az çevresel toz emisyonu olacağını söyledi. 110 milyon Euro’luk yatırımın 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanarak devreye alınacağını duyuran Nemli, yatırımla ayrıca 6 kat kapalı stok alanı oluşacağını ve cari açığa yıllık 100 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurguladı.

“En teknolojik olacağız ama teknoloji yüzünden adam çıkartmayacağız”

Osman Nemli, “Türkiye’de hiçbir çimento fabrikası en baştan çevre koşulları optimize edilerek kurulmadı. Önce üretim koşulları optimize edildi, çalışmaya başladıktan sonra çevreye ilişkin ilave yatırımlar yapıldı. Biz bunları en baştan yapıyoruz” dedi. İleri teknolojik bir yatırım olmasına rağmen istihdamda herhangi bir azaltma yapmayacaklarının da altını çizen Nemli, “Teknoloji yüzünden adam çıkartmayacağız. 250-300 istihdam aralığında devam edeceğiz. En son teknoloji ve en çevreci teknolojileri getiriyoruz. Doğal ve taze su kullanımı, doğal hammadde rezervini kullanmayı azaltmayı taahhüt eden başka bir çimento fabrikası yok. Proseste 5 yıl içinde kuyudan su kullanmayı bırakacağız. Su şehri Bursa’da suyu daha verimli kullanacağız” şeklinde konuştu.

Kapasiteyi 3 milyon tona çıkaracak

Osman Nemli, yeni yatırıma geçerken mevcut tesisin faaliyetlerini durduracaklarını veya ihtiyaç halinde alan bazlı iyileştirmeler yapmayı planladıkları bilgisini verdi. İhracat faaliyetlerinden de bahseden Nemli, kapasitenin yüzde 8 ila 10’unu ihracata kanalize ettiklerini söylerken, yeni fabrika yatırımı ile toplam 2 milyon 850 bin tonluk kapasiteyi 3 milyon tona çıkartacaklarını bildirdi.

Enerji ihtiyacının yüzde 20’sini kendisi üretiyor

En büyük maliyetin elektrik ve kömür olduğundan da bahseden Nemli, elektrik ve kömür kullanımının bu sene yüzde 60’tan yüzde 75’lere çıktığını söyledi. Nemli, enerji ihtiyacının yüzde 20’sini geri kazanımdan elde ederek piyasadaki rekabet avantajını yakaladıklarını belirtti.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza koydu

Bursa Çimento; insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı gibi 10 evrensel ilke çerçevesinde iş dünyasını sorumluluk sahibi olmaya teşvik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza attı. Osman Nemli, insan ve çevre odaklı hareket ettiklerini belirterek, içerisinde bulundukları topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde bir firma olduklarını söyledi. Nemli, “Firmamızda kadınerkek fırsat eşitliği, güven, insan odaklılık, etik davranış gibi önemli değerlerin tümüyle yaygınlaştırılmasını ve içselleştirilmesini sağlamak amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Bu konuda attığımız adımların somut bir karşılığı olarak da Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık. Bundan sonra her yıl şirketimizde yaptığımız sürdürülebilirlik ilerleme raporlarını paylaşacağız” dedi. Sürdürülebilirlik yaklaşımını her alanda benimseyen bir firma olduklarının altını çizen Osman Nemli, toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak çalışmalara odaklandıklarını sözlerine ekledi.