“Bursa fabrikamız en iyi tesisimiz olacak”

30 Mayıs 2019

Binek ve hafif ticari araçlar için fren üreten Chassis Brakes International, Bursa’daki fabrikasından ABD’den Japonya’ya kadar geniş bir coğrafyaya fren sistemleri gönderiyor. Son yıllarda hızlı bir büyüme ivmesi yakaladıklarını söyleyen Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, “2020 yılının stratejisini 2016 yılında belirlemiştik. 2018’de de planlarımıza sadık kaldık. Bu yıl sürdürülebilir büyüme anlayışıyla, büyümeye ve gelişmeye devam etmek istiyoruz. Chassis Brakes International Bursa fabrikasını, 2020 yılında sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en iyi Chassis Brakes International tesisi haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Küresel ölçekte farklı lokasyonlara doğrudan Bursa fabrikasından ürün göndermeyi de amaçladıklarını kaydeden Ahmet Yağcı, Türkiye’de binek otomobillere fren üreten tek firma olduklarını belirtti.

Yağcı, özellikle yeni projelerin de gelmesiyle birlikte, yatırım gereksinimi arttığı için 2018 yılında mevcut hatlara 2,5 milyon Euro yatırım yaptıklarını hatırlattı.

Yağcı, yatırım ve istihdam artışının önümüzdeki süreçlerde artarak devam edeceğini kaydetti. 2017 yılını yüzde 35’lik bir büyüme ile kapatarak, son 4 yılda 3 kat büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ahmet Yağcı, “2013 yılına kadar 40 milyon Euro bandında bir iş hacmi olan şirketimiz, cirosal olarak 2015’te 65 milyon Euro’ya, 2016’da 95 milyon Euro’ya, 2017 yılında ise 125 milyon Euro’ya kadar yükseldi” dedi.

Afrika ülkelerine ihracat hedefliyor

Bursa fabrikası olarak 2018 yılını, 134 milyon euro ciro ile kapattıklarını belirten Ahmet yağcı, “2020 yılı hedefimiz ise 150 milyon euro” diye konuştu.

Yağcı, Bursa fabrikası olarak, üretimin yüzde 40’ını ağırlıklı AB pazarı olmak üzere ABD, Japonya, Rusya gibi küresel piyasalara ihraç ettiklerini, yeni pazar arayışları kapsamında Afrika pazarına odaklandıklarını aktardı. Ahmet Yağcı, 2017 yılında 3,4 milyon adet, 2018 yılında ise 4,2 milyon adet fren üretimi yaptıklarını, üretim kapasitesinin ise 5 milyon adet/yıl olduğunu vurguladı.

Chassis Brakes International’ın global yapılanmasıyla ilgili de bilgi veren Ahmet Yağcı, 16 ülkede 13 üretim tesisi, 11 mühendislik merkezi ve satış ofislerinde toplam 5 bin 200 çalışana sahip oldukların anlattı.

Yağcı, Chassis Brakes International’ın 900 milyon Euro ciro ile dünyanın en büyük 3 fren üreticisinden biri olduğunun altını çizdi. Yağcı, globaldeki fabrikalarda otomobil ve hafif ticari araçlar için disk fren, elektro-mekanik park fren ve rotorları üretildiğini dile getirdi.

Bursa’da 12 bin metrekaresi kapalı toplam 20 bin metrekare alanda 300 kişi ile üretim yaptıklarını aktaran Ahmet Yağcı, otomotiv ana sanayi üreticilerine ve çeşitli satış sonrası kanallarına disk frenler ve otomatik park freni gibi orijinal ekipman üretimi yaptıklarını ifade etti. Dünyanın dört bir yanındaki lokasyonları sayesinde, küresel ölçekteki her pazara ürünlerini gönderen Chassis Brakes International, Ford, BMW, Daimler, Toyota, PSA, Renault Nissan Alliance gibi markalarla çalışıyor.

Geleceğin teknolojileri geliştiriliyor

Ar-Ge çalışmalarının Fransa’daki Ar-Ge merkezinde yürütüldüğünü ve daha çok geleceğin teknolojilerine odaklandıklarını belirten Yağcı “Özellikle otonom sistemler, yapay zekâ, dijital dönüşüm, nesnelerin interneti gibi kavramların yoğun olarak hayatımıza girdiği şu dönemde, geleceğin beklentilerine yanıt verecek yenilikçi ve verimlilik esaslı ürün geliştirmeye öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda Chassis Brakes International olarak geleceğin teknolojilerine uyum sağlamak ve küresel müşteri taleplerine en etkin şekilde cevap vermek için çalışmalarımızın tüm hızıyla sürdüğünü ifade edebilirim” diye konuştu.