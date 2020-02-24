Bursa Fabrikası “Altın Eldiven” giydi

24 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Hitachi Automotive Systems Group, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sürdürülebilirliği olan çalışmalarını başarılarla taçlandırıyor. MESS üyeleri arasında, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki örnek uygulamaların ödüllendirildiği yarışmada Hitachi Automotive Systems Group, “İSG Yaşayarak Öğrenme Kültürü” adı altındaki çeşitli uygulamaları ile “Altın Eldiven” kategorisinde “Tavsiye Edilen Uygulama” ödülüne layık görüldü.

Hitachi Automotive Systems Group Genel Müdürü Ahmet Yağcı, “İSG çalışmalarını şirket olarak bir yolculuk gibi görüyoruz. Ve bu çalışmaları sürdürülebilir hale getirerek, tüm çalışanlarımızın da katılımıyla farkındalığı en üst seviyeye çıkaracak şekilde yaygınlaştırma hedefiyle ilerliyoruz. Bu konuda bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar zincirine böylesine değerli bir ödülü daha eklemek hepimizi çok sevindirdi. İSG konusunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu ödülü elde etmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı da gönülden kutluyorum” dedi.