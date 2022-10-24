Bursa iş dünyası Atış Yapı’da buluştu

Esra Özarfat

BURSA - Bursa iş dünyası Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış’ın evsahipliğinde özel bir organizasyonla bir araya geldi. Downtown projesinde düzenlenen organizasyonda gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ile Genel Koordinatör Vahap Munyar ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, iş insanlarının sorularını yanıtladı. Toplantının açılışında konuşan Ahmet Atış, 630 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Downtown projesinin grubun 82’nci inşaat projesi olduğunu belirterek, “2018’den beri Türkiye’de devam eden yekpare en büyük özel şantiye olma özelliğine sahip” dedi. aynı zamanda turizm, salık turizm, bilişim, IT, perakende gibi alanlarda da faaliyet gösterdiklerini anlatan Atış, son olarak finans sektörüne de giriş yaptıklarını dile getirdi. Atış İnvest/Re-Pie Portföy iş birliği ile mülkiyet esaslarına uygun, düzenli, güvenilir, yasal ve vergi avantajlı yatırım getirisi sağlayan gayrimenkul yatırım fonu olan Downtown AVM GYF’yi kurarak bu alanda ilk girişimi yaptıklarını belirten Ahmet Atış, ayrıca bir yatırım bankası kurma aşamasında olduklarını da duyurdu. Downtown AVM Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun 2023 yılının ikinci çeyreğinde yatırımcılarına kapılarını açacağını belirten Atış, bu modelin önümüzdeki 4-5 yıl sonra Türkiye’de sağlıklı bir şekilde yaygınlaşacağını düşündüklerini söyledi.

“Yabancıların Türk start-uplara ilgisi artıyor”

Toplantıda konuşan Hakan Güldağ, dünyada her alanda bir yavaşlama gözlendiğine işaret ederek, herkesin elindekini koruma ve ithalatı engelleme eğiliminde olduğunu vurguladı. Orta vadeli programda Türkiye ekonomisinin büyüme tarafında hareket etmesini beklediklerini belirten Güldağ, seçim ekonomisinin yaşandığı ancak iş dünyasının finansman bakımından biraz sıkışacağı bir döneme girildiğini anlattı. Toplantıda söz alan Vahap Munyar da her ne kadar faiz inerse firmalar daha rahat borçlanır tezi dillendirilse de sahada daha farklı bir tablo yaşandığına işaret etti. Şeref Oğuz ise Anadolu’daki OSB’lerde ciddi bir faaliyet ve canlılık olduğuna, yapılan Ar-Ge çalışmalarının karşılığını bulmaya başladığını vurguladı. Oğuz, “Öbür taraftan yeni pazarlar bulma noktasında daha gayretli insanlarımız var ve çok fazla start-up’larımız oluşmaya başladı. Yabancıların da Türk start-uplara ilgisi artıyor. Hala 16’ncı büyük ekonomi olma potansiyelimiz ortada. Ancak heteredoks dediğimiz bu süreçte çok büyük bedeller ödüyoruz. Belirsizlik içine gömülmüş durumdayız. Enflasyon iş ahlakını çürütücü bir faktör olarak geldi. Testiyi kıranla suyu getireni bir tutan bir yapı içerisinde. Başarısızlıkların sebebi teşhis edilemezken başarıların sürdürülebilirliği konusunda da belirsizlikler var. Seçime kadar enflasyon konusunda bir dezenflasyonist politika beklemiyorum, hatta genişlemeci politika devam edecek” diye konuştu.

İş insanları görüşlerini paylaştı

Toplantıda konuşan iş insanlarından Erler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, makine sektörü için Rusya pazarının son dönemlerde önemli bir pazar olarak öne çıktığını bildirdi. Burkasan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç da AB döngüsel malzeme kullanım oranında yaşanan artışa dikkat çekerek geri dönüşüm sektörünün sanayileşme ihtiyacına vurgu yaparak Türkiye’nin döngüsel ekonomiye uyum sağlamasının anahtarının geri dönüşüm sanayisinden geçtiğini belirtti. Rabek Tekstil CEO’su Sarper Hamzagil, son dönemde yatırımlarını sürdürülebilirlik odaklı planladıklarını dile getirdi. Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu da Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları yönünden zengin bir ülke olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin enerjisini üreten, kendi kendine yeten bir ülke olabileceğini ifade etti.