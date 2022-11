Bursa Kebap Evi lezzet ve ürün kalitesini ödülle tescilledi

Gerçek iskender kebabını en leziz ve orijinal hali ile müdavimlerine sunan Bursa Kebap Evi, tüketici sağlığına ve ürün güvenilirliğine katkı sağlayanların ödüllendirilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen Feed The Future Ödülleri’nde “Hazır Et Ürünü Kategorisi''nde ödül aldı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun desteği ile gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Feed The Future Ödül Töreni”nde 75 jürinin oylaması sonucu ürün, firma ya da kuruluşlara 33 farklı kategoride ödül verildi. Ürün, hizmet ve servis kalitesini standartlaştırarak tüm şubelerinde üstün hizmet anlayışıyla ‘casual dining’ konseptinde misafirlerini ağırlayan Bursa Kebap Evi, “Feed The Future” ödüllerinde Hazır Et Ürünü Kategorisi''nde ödüle layık görüldü. 2016 yılında ise gıda sektöründe dünyanın en prestijli kuruluşları arasında yer alan Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (ITQI) bünyesinde gerçekleştirilen “Üstün Lezzet Ödülü”nün sahibi olan marka, ürünlerinin kalitesini ve lezzetini bir kez daha tescillemiş oldu.

Güvenilir ürün kalitesi ve eşsiz lezzet...

Ürün, hizmet ve servis kalitesini standartlaştırarak tüm şubelerde üstün hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırladıklarını belirten Bursa Kebap Evi Genel Müdürü Gökhan Durmaz, “Kaliteyi odağımıza alarak geliştirdiğimiz ürünlerimizle her türlü ihtiyaca karşılık vererek müşteri portföyümüzü sürekli büyütüyoruz. Kaliteli ve lezzetli menümüzle müşterilerimizin kalbine dokunuyoruz ve böylelikle yarattığımız marka sadakati bizim için çok büyük anlam taşıyor. İskender Kebabı’ndan Adana Kebabı’na, Beğendi Yatağında Köfte’den Kozahan Türk Kahvesi’ne kadar ülkemizin her bir köşesinden yöresel lezzetleri en kaliteli ve en lezzetli şekilde müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Tüketici sağlığına ve ürün güvenilirliğine katkı sağlayanların ödüllendirdiği Feed The Future Ödülleri’nde “Hazır Et Ürünü Kategorisi’nde ödül almak bizi çok gururlandırdı. Bursa Kebap Evi olarak bundan sonra da her damak tadına uygun geniş ürün çeşitliliğimiz ve ilk günden beri önceliğimiz olan kalitemizle hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Birbirinden özel lezzetleri en şık şekilde beğeniye sunarken, geniş ürün çeşitliliğiyle her damak tadına hitap ediyor. Güçlü know how’u ile Türkiye’de 91, yurt dışında ise 12 şubesiyle hizmet veren Bursa Kebap Evi, başarılı soğuk zincir ile tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyor. Markanın menüsünde İskender, Bursa Kebabı, Muhteşem Bursa, Adana Kebabı ve Beğendi Yatağında Köfte gibi ana yemeklerin yanı sıra Kemalpaşa ve Uludağ tatlıları, Şıra ve Kozahan Türk Kahvesi gibi yöresel ürünler de yer alıyor.

