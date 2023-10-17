Bursa Kebap Evi rotasını ABD’ye çevirdi

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

İlk yurt dışı şubesi Almanya’da, daha sonra İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak ve Suudi Arabistan’da açılan şubelerle de yurt dışındaki şube sayısını artıran Bursa Kebap Evi, güçlü know how’ı, franchise sistemi ve karlılıkları ile yatırımcı güvenini kazanarak büyümeye devam ediyor.

Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, Mersin Marina Şubesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Yeme içme sektöründe uzun yıllardır elde ettiğimiz deneyimimizi, kalitemizi ve lezzetimizi arkamıza alarak her geçen gün büyümeye, şube sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Mersin Marina’da ilk şubemizi açtık. Burada büyüme hedefimiz doğrultusunda 2024 yılı sonuna kadar 3 şube daha açmayı hedefliyoruz” dedi.

Yıl sonunu 2 milyar TL ciro ile kapatacağız”

Türkiye’nin en hızlı büyüyen restaurant zinciri olmayı hedeflediklerini ifade eden Helvacı, sektörde dinamik ve yenilikçi vizyonlarıyla kısa zamanda hızla büyüyerek, Türkiye’nin dört bir yanında ve Avrupa da hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

Helvacı, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, master franchise anlaşmalarıyla gelecek 5 yılda yurt içinde 180, yurt dışında ise 75 olmak üzere toplamda 255 şubeyle hizmet vererek, Bursa’nın yerel lezzeti Türk iskenderini tüm dünyayla tanıştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Grup çatısı altında 2 bin 500 kişiye sağladıkları istihdamı 2024 yılında minimum 3 bin 500 kişiye çıkaracaklarını dile getiren Helvacı, yılsonuna kadar yurt içinde 125, yurt dışında ise 25 şubeye ulaşmayı, ayrıca, 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatmayı da hedeflediklerini sözlerine ekledi.

2024 yılında ABD pazarında büyüme hedefliyor

Helvacı, şube sayılarının artmasıyla lezzet ve ürün kalitesine daha çok önem verdiklerini ifade ederek, “Yurt dışında Türk yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz.

Yurt içinde ise gerek yatırımcı tarafta gerek AVM’lerin en çok tercih ettiği marka olarak yeme içme ve franchise sektöründe güçlü bir yer edindik. 2024 yılında hedefimizde Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika’yı 4’e bölerek master franchise vermek istiyoruz.

En güçlü büyüyeceğimize inandığımız pazarlardan biri ABD” dedi. “Lezzet bizim için olmazsa olmazımızdır” diyen Helvacı franchise sisteminin sadece tabeladan ibaret olmadığını çorbasından, etine, mezelerine, patlıcanına kadar, kestane şekeri ve künefesine kadar bütün ürünlerini Türkiye’nin her yerindeki bayilerine haftada bir gönderdiklerini söyledi.

Helvacı şöyle konuştu: “Bizim markamızın genelde alış-veriş merkezlerinde, şehirlerin bilinen işlek caddelerinde olmasına gayret gösteriyoruz. Van’dan Edirne’ye kadar 114 şubemiz var. Doğu bölgesinde yapılanmamızı tamamladık. Hedefimiz 2025 yılının ilk çeyreğine kadar şube sayımızı 150’ye, çıkartmak olacak. Havacılık, Uzay ve Teknoloji (TEKNOFEST) Festivali ve üniversite festivallerine katılarak lezzet tadımı etlinlikleri yapıyoruz.”

“8 ayda 570 bin dolar ihracat geliri”

Öte yandan Bursa Kebap Evi CIO’su Hüseyin Genç ise yurt içi ve yurt dışı şube sayılarında kademeli olarak ciddi artışların olduğuna dikkat çekerek, bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 570 bin dolar ihracat rakamına ulaştıklarını, yılsonuna kadar ise yaklaşık 800 bin dolar ciroya ulaşacaklarını kaydetti. Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Önümüzdeki yıllarda ihracatımızı 1 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Bizler iki türlü ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürün ve hizmet ihracatı. Verdiğimiz Franchise sözleşmelerinde her şubeye eğitimini verdiğimiz 5 Türk çalışma şartı koyuyoruz. Bu da kalite standartların korunması ve sağlanması açısından önemlidir. Yakın zamanda tekrardan eğitim akademisi kurmaya hazırlanıyoruz. Bu sene biz 102 tane şubemiz ile başladık. Şu an 130 şube ile hizmet veriyoruz” dedi.

Geniş menüsü ile lezzet deneyimi yaşatıyor

Marka tüm şubelerinde yer alan İskender, Bursa kebabı, muhteşem Bursa, beğendi yatağında köfte gibi ana yemekler, peynirli Kemalpaşa tatlısı, kestaneli Uludağ tatlısı, üzüm şırası ve Kozahan Türk kahvesi gibi yöreye has ürünler menüsünde yer alıyor. Ayrıca ızgara ve döner çeşitleri, burger ve çocuk menüleri, köfte ve tatlı çeşitleriyle zengin bir ürün çeşitliliğine sahip.

“Yılda 9,6 milyon müşteri ağırlıyoruz”

Bursa Kebap Evi Genel Müdürü Gökhan Durmaz da yurt içi aylık müşteri sayılarının 800 binlerde, yıllık ise 9,6 milyon kişi olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü, “Et tüketimlerimiz ortalama aylık 150 ton. Yıl bazında ise bin 800 ton civarındadır. Tereyağda aylık 35 ton, sosta yıllık 500 ton, 50 bin künefe, şırada yaklaşık bin 500 teneke, közlenmiş patlıcanda da yıllık 140 ton civarında patlıcan, yıllık 240 ton tavuk tüketimimiz var” dedi.