Bursa Küçük Sanayi Sitesi’nden Çin’e ihracat başarısı

Bora Kalıp Genel Müdürü Levent Candan, Avrupa'dan sonra Çin'e gazlı yay ihraç etmeye başladıklarını söyledi.

Avrupa standartlarında üretim yaptıklarını aktaran Candan, "2002 yılından beri Bursa Küçük Sanayi Sitesi’nde kalıplarda kullanılan gazlı yay modelleri üretimi yapan bir firmayız. Yurtiçinde İspanyol, İtalyan ve Çinli rakiplerimiz ile aktif rekabet içindeyiz. Bu rekabet başarımızı, ihracat pazarlarımız arasına sektörümüzün önde gelen ülkesi Çin’i de ekleyerek taçlandırdık” diye konuştu.

Candan, “Çin, uzun süredir görüşmeler yaptığımız, odaklandığımız ülkeler arasındaydı. Bir türlü satış yapamıyorduk. Çin’deki ilk doğru temasımızı, TradeAtlas veri tabanı ile kurduk. Çin’e ilk ihracatımız, rakiplerimizin müşterilerine ve bazı ülkelerdeki satış fiyatlarına TradeAtlas veri tabanı üzerinden erişmemiz sayesinde oldu. Kalitede Avrupa’yı, fiyatlamada Çin’i baz alarak, fiyat-kalite dengesinde Çin pazarında rakiplerimizin önüne geçtik. Bu ihracatımızın devamı da gelecek. Endüstriyel bir ürün ihracatı yaparak firmalarımızın Çin’e sadece hammadde veya maden ürünleri satılabilir ön yargısını da kırıyoruz” dedi.

Çin haricinde ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Güney Afrika’daki ithalatçı firmalarla temas halinde olduklarını, çoğu firmaya numune gönderdiklerini belirten Candan şunları kaydetti: “İhracat stratejimizi tek bir bölgeden ziyade farklı bölgelerdeki ülkeler üzerine kurmaya çalışıyoruz. Bunun, ülkemizde veya yurtdışındaki herhangi bir bölgede yaşanabilecek ekonomik krize karşı bizi koruyacağına inanıyoruz. Nasıl iç piyasadaki daralmayı ihracatla aşıyorsak herhangi bir ülkedeki pazar daralmasını da yakın veya uzak fark etmez; Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’dan edineceğimiz yeni müşteriler ile aşacağımızı değerlendiriyoruz.”

Orta ve uzun vadede küresel pazarlarda büyüme hedefleri olduğunun altını çizen Candan ayrıca “Tüm dünyada, ürünlerimizin doğru ithalatçılarıyla hızlı bir şekilde bağlantı kurma fırsatını sunarak ihraç pazarlarının kapılarını bizlere açan TradeAtlas ailesi ile bu veri tabanına üyeliğimizde giderlerimizin %60’ını karşılayan Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ederim.” dedi.