Bursa mağazası da pazartesi günü iş başı yapıyor

30 Nisan 2020

BURSA( DÜNYA) – Bauhaus Türkiye’den yapılan açıklamada mağazaların mayıs ayında 11:00 ila 19:00 saatleri arasında hizmete açık olacağı kaydedildi. Açılış öncesi mağazalarda Bilim Kurulu ve diğer otoritelerin tavsiye ve kurallarına uygun olarak tedbirlerin alındığı da belirtilirken, “Mağaza girişlerinden itibaren iç alanlar, reyonlar ve kasalarda izolasyon gereği ziyaretçiler arasında 2 metre sosyal mesafe olması için mağaza zeminleri başta olmak üzere görsel uyarı levhaları da hazırlanmıştır.Tabii ki Bauhaus görevlileri denetimi sürdürecek ve bu kurala uymayan ziyaretçileri gereğinde ikaz edecektir. Bauhaus mağazalarındaki tüm görevliler de maske kullanacaklar, görevlilerin giriş ve çıkışlarda ateşleri ölçülmeye devam edecektir. Ziyaretçilerin de maske takmış olması gerekmektedir. Toplumsal hayatın sürdürülebilir olması ancak netleşen kişisel ve kurumsal disiplinlere hepimizin tartışmasız uymasıyla mümkündür” denildi.