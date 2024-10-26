Bursa Merinos markasının satışı onaylandı

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Bursa Merinos (Türk Malı) markasının, 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satışı onaylandı.

Temeli 1935'e dayanıyor...

'Merinos yününe dayalı, yünlü tekstil girdileri fabrikası' olarak kurulan Bursa Merinos Yünlü Sanayi Fabrikası'nın temeli, 28.11.1935'te atıldı. Türkiye'nin ilk sanayileşme atılımları arasında yer alan fabrikada, Başbakan İsmet İnönü ve devletçi ekonomik politikanın baş uygulayıcısı olan dönemin İktisat Vekili Mahmut Celal Bayar'ın büyük emeği bulunuyor.

Merinos koyunlarının yünü dokumaya elverişli ve kaliteli nitelik taşırken; bu yünlerden yapılan kumaşlar da, kırışmadığı ve ütüsü bozulmadığı için piyasalarda tercih edilen kumaşlar olmuştur. Bursa Merinos Fabrikası'nın kurulmasının temel amacı, yerli ve ithal yapağıyı işlemek suretiyle, yünlü kumaş piyasasında çok aranan ve merinos koyunlarının yapağısından elde edilen bir yün ipliği çeşidi olan kamgarn ipliğinin ülke içerisinde üretilmesini sağlamaktı.

Adını Mustafa Kemal Atatürk'ten aldı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, 1935 yılında dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından temeli atılan Bursa’daki sanayi kuruluşlarını işletmeye açmak amacıyla, 1 Şubat 1938’de Bursa’ya gelmiştir. Bursa’yı dokuma sanayi merkezlerinden biri haline getiren Merinos Fabrikasının açılış töreni, 2 Şubat 1938’de yapılmıştır. Atatürk, fabrikayı gezerken en küçük ayrıntıya kadar incelemeler yapmış ve fabrikanın şeref defterne duygularını aktarmıştır. Fabrikaya Merinos adı da, bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir.

5 kıtada 78 ülkeye ihracat

1992 yılında kendi ipliğini üretmeye başlayan Merinos,. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde bulunuyor ve dünyanın 5 kıtada 78 ülkesine ihracat yapıyor. Uluslararası markalaşma programı olan Turquality sertifikasını halı sektöründe alan ilk markayı tüketiciyle buluşturan şirket, aynı zamanda, iç ve dış piyasada satışı dengeli olarak örgütleyen, geniş müşteri tabanı ile her gelir grubuna hizmet veren, sektörlerinin teknolojik gelişmelerini yakından takip eden ve ilk uygulayan firma.