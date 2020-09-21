"Bursa ve insan odaklı yatırımlarımıza devam edeceğiz"

21 Eylül 2020

Fevzi Gandur Logistics, Bursa’daki ihracatçılara desteğini artırarak pandemi öncesindeki ihracat rakamlarına ulaşılmasını hedefliyor. Şirketin Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Cengiz Işıkara, Bursa’nın Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren iki ilinden biri olduğunu söyleyerek bölgedeki üreticilere katkı sağlamaya devam edeceklerini açıkladı. Işıkara, aynı zamanda Bursa ve insan odaklı yatırımlarına da devam edeceklerini söyledi.

Bursa’nın Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren iki ilinden biri olduğunu belirten Işıkara, koronavirüs nedeniyle düşüşe geçen ihracatın yeniden eski günlere dönmesinde şehrin büyük katkısı olacağını dile getirdi.

“Üreticilere katkıda bulunuyoruz”

Yılın ilk yarısında Bursa’dan 5 milyar 509 milyon 969 bin dolarlık ihracat gerçekleştiği bilgisini veren Cengiz Işıkara, “Bu şehirden dünyanın her noktasına ihracat yapılıyor, biz de taşıyoruz. Özellikle Avrupa’da İsviçre, Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan gibi ülkelere filomuzdaki özmal araçlarımızla düzenli seferler gerçekleştiriyoruz. Taşımalarımızla üreticilere katkı yaparak Bursa ihracatının koronavirüs öncesindeki rakamlara ulaşmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bursa ve insan odaklı yatırımlarımız sürecek"

Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında olduklarına dikkat çeken Cegiz Işıkara, Bursa’daki insan kaynağına ve teknolojiye sürekli yatırım yaptıklarını ve bunun süreceğini ifade etti. Işıkara, “İnsan odaklı yatırımlarımız müşteri memnuniyetini beraberinde getiriyor. Hızlı reaksiyonlar alabilmemiz kaliteli işler yapmamızı sağlıyor. Nitelikli hizmet de ihracatçıya olumlu yansıyor, güçleniyor.” diye konuştu.

"Otomotiv ve tekstil taşımalarında zaman tasarrufu sağlıyoruz"

Üretimin tekrar pandemi öncesindeki noktaya doğru ilerlediğini belirten Cengiz Işıkara, Bursa’da özellikle otomotiv ve tekstil gibi zamanın önemli olduğu sektörlerin yoğunlukta olduğunu aktardı. Üretimde çarkların yeniden dönmeye başlamasıyla birlikte bölgedeki üreticilerin planlamalarına uygun taşıma operasyonları gerçekleştirmeye başladıklarını anlatan Işıkara, otomotivde yedek parça, tekstilde ise askılı ve kutulu ürünlerin taşınmasında zaman tasarrufu sağladıklarına dikkat çekti.

Hava kargo taşımalarına olan talebin pandemi süreci boyunca sürekli artış gösterdiğini söyleyen Işıkara, şunları kaydetti: "Özellikle Bursa çıkışlı acil teslim edilmesi gereken yüklerde İstanbul Havalimanı’nda bulunan depoları sayesinde ciddi bir avantaj sağlıyoruz. Özellikle mikro ihracat yapan şirketler için ekspres hizmetler büyük önem taşıyor. İstanbul Havalimanı’ndaki depomuzda ürünleri uçuş saatine kadar muhafaza ettiğimiz gibi e-ihracat yapan şirketlerin stok yönetimlerini, gönderi organizasyonları tek bir noktadan yönetebiliyoruz. İhracatçılara kolaylık sağlayacak tüm taşıma çözümlerimizle Bursa’nın yanında olmaya devam edeceğiz."