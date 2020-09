Bursa’da 10 kişiden 6’sının borcu yok

06 Eylül 2020

Esra ÖZARFAT

(BURSA) - 2020’yi ‘Tasarruf Seferberliği Yılı’ ilan eden BİREVİM’in “180 Günde Birlikte Mümkün’ farkındalık projesinin yeni durağı Bursa oldu. Proje kapsamında, “Bursa Yerel Halkın Tasarruf ve Finans Davranışlarına Yönelik Tutum Araştırması” çalışması da açıklandı. Bursa Yıldırım şubesinde çalışanların katılımıyla gerçekleşen Kırmızı Tim canlı yayınında konuşan BİREVİM Pazarlama ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Sübar Özdemir, Bursa’da aylık tasarruf miktarı ve tasarruf edilebilecek tutarın Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu söyledi. “Bursa gerçek anlamda ‘geleceği’ için tasarruf ediyor” diyen Özdemir, “Araştırmamızdan, Bursa’nın, aylık tasarruf miktarı ve tasarruf edilebilecek ortalama tutarının 1.645 TL olduğu sonucu çıktı. Ayrıca Bursa’da tasarrufun 30 yaşından önce başladığı tespit edildi. Bu sonuçlar hem marka olarak bizim var olma sebeplerimize çok yakın hem de Bursa’nın ve Türkiye’nin geleceği için umut verici” dedi.

Pandemide tasarruflar azaldı

Bursa Yıldırım Şube Müdürü Güneri Filiz ise şu bilgileri verdi, “Bursa’da tasarruf etme amacında ilk sırada ‘geleceği garanti altına almak’ yer alırken; ikinci sırada ‘ev ve araba satın almak’ yer aldı. Bursa’da yerel halkın yüzde 6,7’si ‘borçlarını çalışarak kapatmayı’ düşünüyor. Tasarruf yapanların yüzde 58’inin bankada ‘vadesiz hesabı’; yüzde 47’sinin ise, bankada ‘vadeli hesabı’ bulunuyor. Bursa’da ayrıca, altın yoluyla tasarruf yapma durumunun yüksek bir oranda çıkması dikkat çekiyor. Bursa’da her 4 kişiden 1’i tasarruf finans yöntemini bilmektedir.” Bursa’da, her 10 kişiden sadece 4’ünün borçlu durumda olduğunu vurgulayan Güneri Filiz, “Ben bardağın dolu tarafına bakanlardanım. Bu rakam aynı zamanda, Bursa’da her 10 kişiden 6’sının borcu olmadığını gösteriyor. Tasarruf yapan her 10 kişiden yaklaşık 7’si, pandemi döneminde tasarruflarının azaldığını belirtiyor.” Filiz, Bursa Yıldırım şubesi olarak yılın 8 ayında 40 bin başvuru aldıklarını, teslimat adedinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat, sözleşme sayısında da yüzde 15’e ulaşan bir artış kaydettiklerini ifade etti. Filiz, 8 ayda yaptıkları teslimatlarla Bursa ekonomisine 76 milyon TL katkıda bulunduklarını, yılsonuna kadar 40 bin Bursalıyı daha BİREVİM yöntemleri ile tanıştırmak istediklerini açıkladı.