Bursa'da bir firmaya 171.600 TL fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede, geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına dair basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Gürcan, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda söz konusu çorba fiyatının "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" çerçevesinde incelendiğini ve haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

Yapılan incelemelerde, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte hazırlanan tutanağın, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderileceği ve 1.000.000 TL’ye kadar cezai işlem yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında da çeşitli aykırılıklar tespit edildi.

Denetimlerde, işletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin belirtilmemiş olduğu ve bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içinde yer almadığı belirlenerek toplamda 76 aykırılık tespit edildi. Ayrıca, fiyat listelerinde, tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarihin belirtilmediği kaydedildi.Bu tespitler sonucunda, işletmeye 171.600 TL idari para cezası uygulandı.